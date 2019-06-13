CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi’ne yönelik ‘Valiniz itlik yapmıştır’ ifadelerini kullanmış fakat her defasında bunu inkar etmişti. Skandal ifadeyi kullanan İmamoğlu son açıklamasında ise ‘vali basitlik yaptı’ dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal da İmamoğlu'nun 'it' ifadesini kullandığını bile bile görüntüleri yayınlamaktan kaçınmıştı. İmamoğlu'nun inkar ettiği ve en yandaş arkadaşı Portakalın ısrarla sakladığı o skandala ait görüntüler ise ortaya çıktı. Böylelikle İmamoğlu'nun tescilli bir yalancı olduğu kanıtlanmış oldu. Her yaptığını ve dediğini inkar etmekten çekinmeyen İmamoğlu'nun bu son skandalın ardından vatandaşın gözünde güvenirliği ise kalmadı. İşte İmamoğlu'nun inkar ettiği en yandaş arkadaşı Portakal'ın da yayınlamadığı o görüntüler...
İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı skandal VIP görüntüleri13.06.2019 19:23
- Google Bilim Fuarı'nda NUN Okulları'ndan büyük başarı
- İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı skandal VIP görüntüleri
- İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı skandal VIP görüntüleri (Video)
- Kabine toplantısının ardından kritik S-400 açıklaması: Eş zamanlı olarak sızdırılması ciddiyetsizliktir
- SON DAKİKA: Galatasaray'dan transfer açıklaması! Yeni sezon öncesi transfer...
- Askerlik teklifinin ilk 2 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (Video)
- TEM'de zincirleme kaza... trafik kilitlendi
- Erzurumlu vatandaşın Binali Yıldırım'a uyarladığı şarkı sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor (Video)
- Bunu da gördük! CHP'li belediye borca karşılık türbe sattı
- HSK'dan İstanbul seçimleri ile ilgili flaş karar! İnceleme başlatıldı
- Ankara'da feci kaza! Belediye otobüsü kafeye girdi: Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını! Alevler evlere sıçradı (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.