İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı skandal VIP görüntüleri 13.06.2019 19:23

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi’ne yönelik ‘Valiniz itlik yapmıştır’ ifadelerini kullanmış fakat her defasında bunu inkar etmişti. Skandal ifadeyi kullanan İmamoğlu son açıklamasında ise ‘vali basitlik yaptı’ dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal da İmamoğlu'nun 'it' ifadesini kullandığını bile bile görüntüleri yayınlamaktan kaçınmıştı. İmamoğlu'nun inkar ettiği ve en yandaş arkadaşı Portakalın ısrarla sakladığı o skandala ait görüntüler ise ortaya çıktı. Böylelikle İmamoğlu'nun tescilli bir yalancı olduğu kanıtlanmış oldu. Her yaptığını ve dediğini inkar etmekten çekinmeyen İmamoğlu'nun bu son skandalın ardından vatandaşın gözünde güvenirliği ise kalmadı. İşte İmamoğlu'nun inkar ettiği en yandaş arkadaşı Portakal'ın da yayınlamadığı o görüntüler...