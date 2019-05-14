Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk tablosu yalanı ortaya çıktı! 14.05.2019 00:59

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir yalanı daha ortaya çıktı. İmamoğlu, mazbata gasbı ile kısa süre yönettiği İBB’deki makam odasına astığı Atatürk tablosunun İBB yönetimince kaldırıldığını iddia etmişti. Ortaya çıkan görüntülerde CHP'nin görevlendirdiği Kubilay Bayrak ve Burcu Ciner, İBB’ye gelip İmamoğlu'na ait eşyaları teslim alıyorlar. Görüntülerde iki ismin odadaki Atatürk tablosunu da kendileri talep ederek aldıkları görülüyor.