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Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul kararının ardından çark etti: YSK'yı kınıyorum

07.05.2019 00:54

Ekrem İmamoğlu, YSK'nın verdiği İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından yaptığı 'YSK'ya güven' açıklamasını unuttu. İmamoğlu, YSK'nın kararı hoşuna gitmeyince söylem değiştirdi ve, "Kınıyorum" ifadesini kullandı.


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