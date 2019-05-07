Ekrem İmamoğlu, YSK'nın verdiği İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından yaptığı 'YSK'ya güven' açıklamasını unuttu. İmamoğlu, YSK'nın kararı hoşuna gitmeyince söylem değiştirdi ve, "Kınıyorum" ifadesini kullandı.
Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul kararının ardından çark etti: YSK'yı kınıyorum07.05.2019 00:54
- AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar
- Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul kararının ardından çark etti: YSK'yı kınıyorum
- YSK'nın İstanbul kararının ardından Geziciler provokasyon peşine düştü
- Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına izin vermeyen el sosyal medyayı salladı
- Son dakika... YSK'nın İstanbul kararının ardından AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den açıklama
- YSK İstanbul kararını verdi! Peki İstanbul seçim ne zaman yapılacak?İşte tüm detaylar
- Son dakika... YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi
- Kadir Mısıroğlu için cenaze töreni düzenlendi
- İstanbul Arnavutköy'de yat çalışanları denizde ceset buldu
- Başkan Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu
- Kadir Mısıroğlu'na veda! Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
- İstanbul'da AVM'de silahlı saldırı! Yaralılar var
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.