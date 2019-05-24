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  • 24.05.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 20:09

'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! "Kameramanları kovdular" demişti, açıklama geldi

-HDP ve İyi Parti'nin adayı , geçtiğimiz gün CNNTÜRK'te bir programa katılmış ve programın kameramanlarının işten kovulduğunu iddia etmişti. CNNTÜRK'ten yapılan açıklamada kameramanların işinin başında olduğu belirtildi.

Kameramanları kovdular demişti! İşte gerçek

'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk olan adayı , son katıldığı CNNTürk 'ın programındaki 4 kameramanın görevine son verildiğini iddia etmişti.

CHP adayı İmamoğlu ''Bir duyum ama inşallah doğru değildir. İnşallah böyle bir şey yapmamışlardır. Umarım bir açıklama yaparlar. Yapmazlarsa sükut ikrardandır. Yani kabul ediyorsunuz anlamına gelir. Kardeşim beni çeken kameramanın ne suçu var.'' demişti

CNN TÜRK YALANLADI
Açıklamada 'e teknik hizmet veren şirketin konu ile ilgili İlettiği yazılı belge de yer aldı.​ tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Medya Grubunuz bünyesinde yer alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. Bildiğiniz üzere, ait CNN TÜRK Televizyonunda 20.05.2019 tarihinde yayınlanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olarak katıldığı '''' isimli programın çekimleri de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.

Bu program ile ilgili olarak da bir süredir ''yayın nedeniyle personel çıkartıldığı" gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi personelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz'' denildi.

AHMET HAKAN DA YALANLADI
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası programın sunucusu Ahmet Hakan da sosyal medya hesabı twitter üzerinden, ''Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuzda görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır.'' ifadelerini kullandı.

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