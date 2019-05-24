Halk Tv'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk olan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, son katıldığı CNNTürk Ahmet Hakan'ın programındaki 4 kameramanın görevine son verildiğini iddia etmişti.

CHP adayı İmamoğlu ''Bir duyum ama inşallah doğru değildir. İnşallah böyle bir şey yapmamışlardır. Umarım bir açıklama yaparlar. Yapmazlarsa sükut ikrardandır. Yani kabul ediyorsunuz anlamına gelir. Kardeşim beni çeken kameramanın ne suçu var.'' demişti

CNN TÜRK YALANLADI

Açıklamada CNN TÜRK'e teknik hizmet veren şirketin konu ile ilgili İlettiği yazılı belge de yer aldı.​ Özkan Prodüksiyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Medya Grubunuz bünyesinde yer alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. Bildiğiniz üzere, Medya Grubunuza ait CNN TÜRK Televizyonunda 20.05.2019 tarihinde yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olarak katıldığı ''Tarafsız Bölge'' isimli programın çekimleri de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.

Bu program ile ilgili olarak sosyal medyada bir süredir ''yayın nedeniyle personel çıkartıldığı" gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi personelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz'' denildi.

AHMET HAKAN DA YALANLADI

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası programın sunucusu Ahmet Hakan da sosyal medya hesabı twitter üzerinden, ''Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuzda görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır.'' ifadelerini kullandı.