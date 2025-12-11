PFDK Galatasaray'a 8.2 milyon liralık dev ceza!

PFDK kararlarında Galatasaray 'ın ardından en yüksek ceza Beşiktaş 'a çıktı. Siyah-beyazlı kulübe 3.7 milyon lira para cezası kesilirken, Serdal Adalı'ya 15 gün men cezası verildi. Kurulun kararları, haftanın disiplin gündeminde en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Serdal Adalı (AA)

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A DA YAPTIRIM

Açıklamada Fenerbahçe'ye 760 bin, Trabzonspor'a ise 400 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Böylece dört büyük kulüp de disiplin kararlarından payını almış oldu.