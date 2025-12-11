PODCAST CANLI YAYIN

PFDK Galatasaray'a 8.2 milyon liralık dev ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun son kararlarını duyurdu. Açıklamada Galatasaray’a 5.2 milyon lira, Abdullah Kavukcu’ya ise 3 milyon lira para cezası verildiği belirtildi. Toplamda 8.2 milyon lirayı bulan yaptırımların yanı sıra, Abdullah Kavukcu’ya 45 gün hak mahrumiyeti uygulandı.

PFDK kararlarında Galatasaray'ın ardından en yüksek ceza Beşiktaş'a çıktı. Siyah-beyazlı kulübe 3.7 milyon lira para cezası kesilirken, Serdal Adalı'ya 15 gün men cezası verildi. Kurulun kararları, haftanın disiplin gündeminde en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A DA YAPTIRIM

Açıklamada Fenerbahçe'ye 760 bin, Trabzonspor'a ise 400 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Böylece dört büyük kulüp de disiplin kararlarından payını almış oldu.

Fenerbahçe taraftarı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Fenerbahçe taraftarı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

Galatasaray A.Ş. 05.12.2025 Yayın Talimatı 8/5 ihlali 1.800.000 TL
Galatasaray A.Ş. 05.12.2025 3. kez çirkin/kötü tezahürat 700.000 TL Kuzey 106-107-206-207-407, Doğu 113, Güney 119-120 blok bir maç men (seyirci)
Fatih Kulaksız (Eyüpspor idarecisi) 06.12.2025 Akredite olmadığı alanda bulunma 40.000 TL
Çaykur Rizespor A.Ş. 06.12.2025 Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (X) 2.700.000 TL
Hasan Yavuz Bakır (Ç. Rizespor idarecisi) 06.12.2025 Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (X) 2.000.000 TL 15 gün
Fenerbahçe A.Ş. 06.12.2025 7. kez çirkin/kötü tezahürat 760.000 TL Misafir tribün Kuzey Üst E & Kuzey Alt E, bir maç men (seyirci)
Kocaelispor 07.12.2025 Zaman çizelgesine uyulmaması 220.000 TL
Kasımpaşa A.Ş. 07.12.2025 İlk ve ikinci yarının 3 dk geç başlamasına sebep olmak 220.000 TL
Trabzonspor A.Ş. 07.12.2025 4. kez çirkin/kötü tezahürat 400.000 TL
Beşiktaş A.Ş. 08.12.2025 4. kez çirkin/kötü tezahürat 1.000.000 TL Doğu Üst 415-416, Doğu Alt 115-116, Kuzey Üst 408-409, Kuzey Alt 108 blok bir maç men (seyirci)
Beşiktaş A.Ş. 08.12.2025 Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (X) 2.700.000 TL
Serdal Adalı (Beşiktaş Başkanı) 08.12.2025 Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (X) 15 gün
Corendon Alanyaspor 08.12.2025 Çirkin/kötü tezahürat Güney Kale Arkası D ve Kuzey Kale Arkası A blok 1 maç men (seyirci)
Umut Furkan Can (Antalyaspor antrenörü) 08.12.2025 Akredite olmadığı alanda bulunma 40.000 TL
Galatasaray A.Ş. 04.12.2025 Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (YouTube) 2.700.000 TL
Abdullah Kavukcu (Galatasaray idarecisi) 04.12.2025 Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar 3.000.000 TL 45 gün

