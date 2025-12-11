PFDK Galatasaray'a 8.2 milyon liralık dev ceza!
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun son kararlarını duyurdu. Açıklamada Galatasaray’a 5.2 milyon lira, Abdullah Kavukcu’ya ise 3 milyon lira para cezası verildiği belirtildi. Toplamda 8.2 milyon lirayı bulan yaptırımların yanı sıra, Abdullah Kavukcu’ya 45 gün hak mahrumiyeti uygulandı.
PFDK kararlarında Galatasaray'ın ardından en yüksek ceza Beşiktaş'a çıktı. Siyah-beyazlı kulübe 3.7 milyon lira para cezası kesilirken, Serdal Adalı'ya 15 gün men cezası verildi. Kurulun kararları, haftanın disiplin gündeminde en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A DA YAPTIRIM
Açıklamada Fenerbahçe'ye 760 bin, Trabzonspor'a ise 400 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Böylece dört büyük kulüp de disiplin kararlarından payını almış oldu.
|Galatasaray A.Ş.
|05.12.2025
|Yayın Talimatı 8/5 ihlali
|1.800.000 TL
|–
|Galatasaray A.Ş.
|05.12.2025
|3. kez çirkin/kötü tezahürat
|700.000 TL
|Kuzey 106-107-206-207-407, Doğu 113, Güney 119-120 blok bir maç men (seyirci)
|Fatih Kulaksız (Eyüpspor idarecisi)
|06.12.2025
|Akredite olmadığı alanda bulunma
|40.000 TL
|–
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|06.12.2025
|Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (X)
|2.700.000 TL
|–
|Hasan Yavuz Bakır (Ç. Rizespor idarecisi)
|06.12.2025
|Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (X)
|2.000.000 TL
|15 gün
|Fenerbahçe A.Ş.
|06.12.2025
|7. kez çirkin/kötü tezahürat
|760.000 TL
|Misafir tribün Kuzey Üst E & Kuzey Alt E, bir maç men (seyirci)
|Kocaelispor
|07.12.2025
|Zaman çizelgesine uyulmaması
|220.000 TL
|–
|Kasımpaşa A.Ş.
|07.12.2025
|İlk ve ikinci yarının 3 dk geç başlamasına sebep olmak
|220.000 TL
|–
|Trabzonspor A.Ş.
|07.12.2025
|4. kez çirkin/kötü tezahürat
|400.000 TL
|–
|Beşiktaş A.Ş.
|08.12.2025
|4. kez çirkin/kötü tezahürat
|1.000.000 TL
|Doğu Üst 415-416, Doğu Alt 115-116, Kuzey Üst 408-409, Kuzey Alt 108 blok bir maç men (seyirci)
|Beşiktaş A.Ş.
|08.12.2025
|Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (X)
|2.700.000 TL
|–
|Serdal Adalı (Beşiktaş Başkanı)
|08.12.2025
|Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (X)
|–
|15 gün
|Corendon Alanyaspor
|08.12.2025
|Çirkin/kötü tezahürat
|–
|Güney Kale Arkası D ve Kuzey Kale Arkası A blok 1 maç men (seyirci)
|Umut Furkan Can (Antalyaspor antrenörü)
|08.12.2025
|Akredite olmadığı alanda bulunma
|40.000 TL
|–
|Galatasaray A.Ş.
|04.12.2025
|Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar (YouTube)
|2.700.000 TL
|–
|Abdullah Kavukcu (Galatasaray idarecisi)
|04.12.2025
|Kurum itibarını zedeleyici açıklamalar
|3.000.000 TL
|45 gün