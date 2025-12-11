Dominik Livakovic için flaş açıklama! Başka takıma gidecek

Michel, Livakovic'in beklenmedik bir çıkışla kendisini şaşırttığını belirterek şunları söyledi: "Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateş ve gripliyken kupa maçında kaleye geçti çünkü Livakovic görev almak istemedi. Bu durum beni gerçekten kızdırdı."

Dominik Livakovic (REUTERS) DÜNYA KUPASI İÇİN AYRILIK PLANI Hırvat kalecinin hedefinin net olduğunu ifade eden Michel, "Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve bunun için başka bir kulübe gitmeyi düşünüyor." diyerek oyuncunun ayrılık planını doğruladı.