Dominik Livakovic için flaş açıklama! Başka takıma gidecek

Girona Teknik Direktörü Michel, sezon başında Fenerbahçe’den kiralanan Dominik Livakovic’in takımdaki durumuna ilişkin sessizliğini bozarak krizin perde arkasını açıkladı. İspanya’da hiçbir maçta forma giymeyen Hırvat kaleciyle ilgili detaylar ilk kez netleşti.

Michel, Livakovic'in beklenmedik bir çıkışla kendisini şaşırttığını belirterek şunları söyledi: "Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateş ve gripliyken kupa maçında kaleye geçti çünkü Livakovic görev almak istemedi. Bu durum beni gerçekten kızdırdı."

DÜNYA KUPASI İÇİN AYRILIK PLANI

Hırvat kalecinin hedefinin net olduğunu ifade eden Michel, "Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve bunun için başka bir kulübe gitmeyi düşünüyor." diyerek oyuncunun ayrılık planını doğruladı.

FENERBAHÇE'YE DURUMUNU İLETTİ

Livakovic'in yaşanan süreci Fenerbahçe yönetimine de aktardığı öğrenildi. Deneyimli kalecinin, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın ilgisine rağmen Livakovic'in yanıtı net oldu. Hırvat kaleci, "Geri dönmek istiyorum" diyerek teklifi kabul etmedi ve sezonun geri kalanında kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmeye hazır olduğunu iletti.

