Fenerbahçe'de En Nesyri dibe vurdu!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mental olarak dibe vuran Youssef En Nesyri'yi motive etmeye çalışıyor.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe taraftarının eleştiri oklarının hedefinde olan Youssef En Nesyri, son haftalarda yaşadığı ciddi form düşüşü nedeniyle mental olarak dibe vurdu.
Son 7 resmi maçta yalnızca 1 gol atabilen Faslı oyuncu, kaçırdığı pozisyonlar sonrası özgüven kaybı yaşıyor.
Teknik Direktör Domenico Tedesco, golcüsünü ayağa kaldırmak için bire bir görüşmeler yapıp, moral veriyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki golcü, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.