PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de En Nesyri dibe vurdu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mental olarak dibe vuran Youssef En Nesyri'yi motive etmeye çalışıyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de En Nesyri dibe vurdu!
Fenerbahçe taraftarının eleştiri oklarının hedefinde olan Youssef En Nesyri, son haftalarda yaşadığı ciddi form düşüşü nedeniyle mental olarak dibe vurdu.

Son 7 resmi maçta yalnızca 1 gol atabilen Faslı oyuncu, kaçırdığı pozisyonlar sonrası özgüven kaybı yaşıyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco, golcüsünü ayağa kaldırmak için bire bir görüşmeler yapıp, moral veriyor.



PERFORMANSI

Bu sezon 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki golcü, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltında
Takas Bank
CHP medyası yangın yeri: Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasındaki kavga büyüyor!
SON DAKİKA: Sami Kırkuşu cinayetinde Sibel Yılmaz ve kızı gözaltına alındı
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Türk Telekom
Spor yazarları Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında!
İmamoğlu'nun yolsuzlukları TBMM'de belgelendi! AK Parti'den CHP'ye sert tepki
ABD'de yeni İslamofobi vakası! Şimdi de Müslüman hakları grubu CAIR hedefte: Yabancı terör örgütü listesine alındı
D&R
Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo
Türkiye’den rüzgar enerjisinde büyük atak: 1.1 milyar dolarlık RES hamlesi
İnternette gördüğü ilan Diva'yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy'un batan teknesidir!
Ayakkabı modeli zorbalık nedeni oldu! Marka giymeyenler okulda dışlanıyor
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!