2003 model Opel Corsa icradan satışa çıktı

Mersin 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 2003 Opel Corsa marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti.

Araç için 150.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.05.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

33AGP186 Plakalı , 2003 Model , OPEL Marka , CORSA Tipli , Z10XE19BJ0209 Motor No'lu , W0L0XCF6834280270 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 973 cm3 , Rengi Gri , Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde; ruhsatının ve anahtarının mevcut olduğu, aküsünün bitik olduğu, çalışmadığı, göstergesinde 234.467 km de olduğutespit edildi.