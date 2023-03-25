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    • Emlak&OTO
    • 25.03.2023 16:15
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    • 25.03.2023 16:15
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    2003 model Opel Corsa icradan satışa çıktı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 2003 model Opel Corsa marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2003 model Opel Corsa icradan satışa çıktı

    Mersin 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 2003 Opel Corsa marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti.

    Araç için 150.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.05.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    33AGP186 Plakalı , 2003 Model , OPEL Marka , CORSA Tipli , Z10XE19BJ0209 Motor No'lu , W0L0XCF6834280270 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 973 cm3 , Rengi Gri , Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde; ruhsatının ve anahtarının mevcut olduğu, aküsünün bitik olduğu, çalışmadığı, göstergesinde 234.467 km de olduğutespit edildi.

    İlan detayları için tıklayınız

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    Haberler Emlak&OTO 2003 model Opel Corsa icradan satışa çıktı
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