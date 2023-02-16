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    • Emlak&OTO
    • 16.02.2023 12:38
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    • 16.02.2023 12:38
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    Samsun Atakum'da 191 metrekare daire icradan satışta! Detaylar netleşti

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Samsun Atakum'da 191 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Samsun’da daire icradan satışta! Detaylar netleşti

    Samsun İcra Dairesi tarafından Atakum'da bulunan 191 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 100 bin 700 TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Samsun İli, Atakum İlçesi, ATAKUM Mahallesi, 42 Ada, 37 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Mimari projesine göre net 171 m2 brüt 191 m2 kullanım alanına sahiptir. Mevcut haliyle kullanılmaktadır. Mesken 3 yatak odası, ebeveyn yatak odası, salon, mutfak, wc, banyo, ebeveyn duşu, antre, hol ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı olup doğalgaz bağlantısı yapılmıştır. Pencere doğramları PVC olup ısınma sistemi kaloriferlidir. Taşınmazın odaların kapılar ahşap kapı, duvarlar plastik boyalı, tavanlarda kartonpiyer süslemeleri mevcuttur. Taşınmazın ıslak mekanlarında yerler ve duvarlar seramik kaplı mutfak dolapları mevcuttur.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Samsun Atakum'da 191 metrekare daire icradan satışta! Detaylar netleşti
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