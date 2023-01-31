Çanakkale Lapseki'de icradan satılık daire! Fiyatıyla ilgi çekti

Lapseki İcra Dairesi tarafından Çanakkale'de bulunan 90 metrekare 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 303 bin 755 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 07.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Çanakkale İl, Lapseki İlçe, GAZİ SÜLEYMAN PAŞA Mahalle/Köy, KÖKEZ Mevkii, 156 Ada, 79 Parsel, B-BLOK ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Adres: G.S.Paşa mah. Yunus Emre cad. Taylan kop. B Blok; Giriş kat, Bağımsız bölüm Dair no:3 Lapseki/ÇANAKKALE imar durumu: Lapseki ilçesi Belediyesi imar planı içinde ayrık nizam dört kat ,TAKS 0.40,KAKS 1.60 imarlı konut alanında kalmaktadır. İnceleme: Taşınmaz konum olarak ilçe merkezine yaklaşık 1 km, denize 500-600 mt ,Çanakkale-Bursa devlet yoluna200-300 mt , mesafede , imar yoluna cephelidir.1915 Çanakkale Köprü Proje alanına Civarında emsal yapılaşmalar vardır. Taşınmaz 156 ada,79 parsel; zeminde 3259.90 m2 yüzölçümlüdür.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın