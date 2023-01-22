Muğla Yatağan'da 37 metrekare iş yeri icradan satılık

Yatağan İcra Dairesi tarafından Muğla'da bulunan 37 metrekare iş yeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan iş yeri için 800 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan iş yerinin satış tarihi 06.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Muğla İl, Yatağan İlçe, KONAK Mahalle/Köy, 402 Ada, 54 Parsel, Zemin kat 7 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Yatağan İlçe merkezinde yer alan parsel üzerinde bir tarafı 3 diğer L şeklinde ve arsanın tümüne oturmuş halde apartman yapıdaki ana taşınmazda yer alır.Ana taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulmuştur. Ana taşınmaz konumu itibariyle ilçenin en merkezi bölgesinde bütün resmi kurum ve kuruluşlara,pazar yerlerine,marketlere yürüyüş mesafesinde,ulaşım ve altyapı sorunu bulunmayan, bütün belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan bir lokasyondadır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu ana taşınmazın L şeklinde yapısında iç köşede yer almakta olup zemin kattaki 2 numaralı işyeridir.Tek bölme halindedir,ön cephesi camlı beyaz renkli pvc den olup,5,15 m cephelidir. Zemini mermer döşeme,duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. İçinde tuvalet ve lavabosu bulunur. Halen boş halde olup yan komşusu tarafından depo olarak kullanıldığı bilgisi edilinmiştir.Yatağan Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde yapılan incelemelere göre 29/01/1999 tarihinde inşaat ruhsatı verildiği belgelerde görülmüş olup yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamıştır. Taşınmaz projesine uygun olup Net:37 m2,brüt 40 m2 alanlıdır. Taşınmazın tam hissesi satışa çıkartılmıştır.

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