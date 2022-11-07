Kırıkkale merkezde 200 metrekare işyeri icradan satışta

Kırıkkale İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 200 metrekare işyeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan işyeri için 800 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan işyerinin satış tarihi 23.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Kırıkkale İl, Merkez İlçe, FABRİKALAR Mahalle/Köy, 151 Ada, 7 Parsel, 22 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa Konu Taşınmaz Bilirkişi raporuna göre 200,00 m2 alana sahip, arsa nitelikli taşınmazın üzerinde bulunmaktadır. Konu taşınmaz 22 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz 21 nolu bağımsız bölüm ile ara duvarları kaldırılmış vaziyette beraber olarak kullanımdadır. Camekanları alüminyum doğramalı, zemin kaplamaları mermer kaplamalı, alçı üst boyalı 200 m2 alana sahip işyeridir. İİK.'nun 114. Ve 126. Mad. Gereğince taşınmazların önemli özellikleri derç edilmiş olup ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. Bir borç nedeniyle satılacak olan taşınmazın ayrıntılı evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

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