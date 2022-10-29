Antalya Muratpaşa'da 364 metrekare dükkan icradan satılığa çıkarıldı!

Antalyagayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Muratpaşa'da bulunan 364 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 2.000.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 03.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Antalya İl, Muratpaşa İlçe, ERMENEK Mahalle/Köy, 13127 Ada, 4 Parsel, B BLOK BODRUM+ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM DEPOLU ASMAKATLI DÜKKAN Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu 2 nolu bağımsız bölüm onaylı mimari projesine göre B Blokta bulunan dükkanların ikicisidir. Dükkan mimari projesine görebodrum katta 146m2+ zemin katta 158m2+asma katta 51 m2 ve ortak alanlarla birlikte toplam 364m2 alana sahip bulunmaktadır. Katlar arasında içten ulaşım merdiveni bulunmaktadır. Yerinde ise 2, 3 ve 4 nolu dükkanlar birleştirilmiştir. 2 nolu dükkanın ön cephesi alüminyum kapı ve vitrin bulunmakta ve kayar kepenkle kapalı durumdadır. Bodrum ve zemin kat seramik tabanlı, duvarları sıva ve boyalı, iç merdiven mermer basamaklı, korkulukları alüminyumdur. Asma kata çıkan merdiven tabliye ile kesilmiş olup, içten asma kata ulaşım bulunmamaktadır. Galeri boşluğu kapatılarak tam kat şeklide yapılmıştır. Mahallinde 2,3,4 nolu dükkanların asma katları bütün olarak ve ayrı bağımsız bölümmüş gibi kullanılmaktadır. Yerinde birleştirilmiş olsa dahi ara duvar örülerekfiili ayrım yapılabilecektir. Ön cephedeki kapısında otomatik pvc kepenk bulunmaktadır. Taşınmaz genel iskan belgesine göre brüt 364 m2, net 355m2büyüklüğündedir. Taşınmazkuzey cephelidir. Bina 1. Sınıf özellik taşımaktadır. Bina 7 yıllıktır.



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