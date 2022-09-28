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    • Emlak&OTO
    • 28.09.2022 11:34
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    • 28.09.2022 11:34
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    İstanbul'da ucuza daire fırsatı! İcradan satışa çıkıyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Çekmeköy'de 80 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da ucuza daire fırsatı! İcradan satışa çıkıyor

    İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çekmeköy'de bulunan 80 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 460 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Taşınmaz Atatürk caddesine 100 m, Turgut Özal caddesine 700 m., Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Ek Hizmet Binasına 2 km., Şile otoyolu Sancaktepe kavşağına 3 km., Çekmeköy metro istasyonuna 4 km.,İstinye Üniversitesi Çekmeköy kampüsüne 2,3 km., Özyeğin Üniversitesine 7,5 km. Mesafede olup, okul, hastane, ibadethane, sosyal donatı alanları ile çevrilidir. Ulaşım, özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanmakta olup Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul'da ucuza daire fırsatı! İcradan satışa çıkıyor
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