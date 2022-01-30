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    • Emlak&OTO
    • 30.01.2022 10:32
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    • 30.01.2022 10:32
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    Muğla'da icradan satılık 2274 metrekare tarla

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Muğla Seydikemer'deki 2274 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Muğla’da icradan satılık 2274 metrekare tarla

    Fethiye İcra Dairesi tarafından Muğla'da bulunan 2274 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 205 bin 482 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 5 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Satışa konulu taşınmaz; Muğla İli Seydikemer İlçesi Bağlıağaç Mahallesi Orta Mahalle Mevkii 152 Ada 11 Parsel 2.274,90m2 Yüzölçümlü Ahır ve Tarla Vasıflı yerdir. İcra dosyasında yer alan bilirkişi raporuna göre şu özelliklere sahiptir; Mahalle yoluna mücavir durumda ,anayola 4 km, Seydikemer ilçe merkezine 17 km, Fethiye ilçe merkezine 44 km uzaklıktadır. Ulaşım imkanı vardır. Taşlı kumlu killi tekstürde, meyil itibariyle %1-3 eğimlidir. Organik maddece zengin, toprak derinliği bakımından derin yapıda, drenaj ve erozyon gibi problemi olmayan sulanabilir arazilerdendir. Üzerinde depo olarak kullanılmak üzere yapılar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi yığma olup diğeri çelik kutu profil iskeletli çatısı ve yanları trapez sac kaplı yüksek depodur. Yığma bina 30m2 alanlı tek katlı olup çatısı ahşap üzeri trapez sac kaplıdır. Çatının %10 luk kısmında kaplama bulunmamakta olup bu kısımda yapı yağmuru karşı korunmasızdır. Bina yaklaşık 30 yaşındadır. Çelik kutu profilden iskeletli depo 80m2 alanlı, çatısı ve yanları trapez sac kaplı olup üst kısım tamamen kapalı yandaki kaplamalardan %30 eksiktir. Bina 8 yaşındadır. Üzerinde hali hazırda ekonomik değeri olan değişik yaş ve sayıda ceviz, şeftali, kiraz, erik, kayısı,zeytin, incir vb. türden meyveler vardır. Bulunduğu bölgede örtü altı yetiştiriciliğinin son günlerde artış olduğu görülmektedir. Bulunduğu bölgede özellikle patates, taze ve kuru fasulye, buğday, arpa gibi hububat ürünlerinin yanı sıra anason, nohut, şekerpancari gibi ürünlerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bulunduğu lokasyon olan yayla bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan ürünlerin tüketiminde özel bir yeri bulunmakta, yayla bölgelerinde üretimi yapılan tarımsal ürünler öncelikle tercih edilmektedir.

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    Haberler Emlak&OTO Muğla'da icradan satılık 2274 metrekare tarla
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