Ankara'da icradan satılık dükkan fırsatı! Satış tarihi belli oldu

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Sincan'da bulunan 70 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 220 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 3 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İlanla ilgili detaylar:

Taşınmazın yer aldığı bina 2007 yılında inşaatına başlanmış olup, 14 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz dükkan nitelikli ve ana yapının bodrum ve zemin katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey doğu olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz projesine göre; 65 m² net, 73 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz mahalinde göre; 70 m² net, 78 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır. Taşınmaz Mimari projeye ve mahalinde göre; dükkan hölü depo wc alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın katı, kattaki konumu açısından uyumlu olup mimari proje ile ile kısmen uyumludur. Taşınmaz mahallinde Zemin kat dükkan ön kısmında yer alan 5 m² çekme mesafesi kapatıldığı, bodrum kata iniş kapağı kaldırılmış olup bodrum katta yer alan depoya giriş kapısı bodrum kattan açılmıştır. Dükkan zeminleri seramik kaplama duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Ofis odaları laminat parke kaplama, Wc zemin ve duvarlar seramik kaplamdır. Dükkan vitrini demir doğrama olup vitrin genişliği 5,75 m dir.. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri takılı durumdadır. Taşınmaz keşif anında doludur. Taşınmaz mal sahibi tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu depolu dükkandır." şeklinde bilirkişilerce rapor tanzim edilerek dosyasına ibraz edilmiştir.

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