Osmaniye Kadirli'de 218 metrekare 7+1 dubleks daire icradan satışa çıktı (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Kadirli İcra Dairesi tarafından Kadirli'de bulunan dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300.699 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Osmaniye İl, Kadirli İlçe, 122 Ada, 7 Parsel, ANBERİNARKI Mahalle/Köy, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz arsa vasfında olup 1.507,47 m2 alana sahip, üzerinde betonarme kargir iki adet apartman bulunmaktadır. Yapının bulunduğu parsel Kadirli Belediyesi imar planı incelendiğinde ayrık nizam yedi kat imar alanında kalmaktadır. Taşınmaz yedi oda+mutfak+kiler+iki banyo+iki balkon+tuvalet ten oluşmaktadır.



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