Ankara'nın göbeğinde 220 bin liraya daire (Basın İlan Kurumu emlak ilanları)

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kızılay İlçesinde bulunan 2+1 daie icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 220 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 19 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İli, Çankaya İlçesi, KIZILAY Mahallesi 1173 Ada, 36 Parsel, 1.Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölümdeki Mesken nitelikli taşınmaz yerinde ve projesine göre; 68 m² net, 74m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz zemin katta; 2 oda, salon, mutfak, duş-wc ve antre alanlarından oluşmaktadır. Salonda ve odalarda zeminler Laminant Parke, tavan plastik boya + kartonpiyer duvarlar plastik boya, kapılar ahşap, pencere doğramaları pvc doğramadır. Wc alanlarında; zemin seramik, duvar fayans, tavan plastik, kapı ahşap, pencere pvc doğramadır. Antre alanlarında ise zemin seramik, duvar plastik boya, tavan plastik boyalı, giriş kapısı çeliktir. Taşınmaz keşif anında doludur. Fiili durumu yurt binası dahilinde oda'dır. Taşınmaz yurt binası dahilinde olup münferit olarak değerlendirilmiştir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın