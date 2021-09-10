Tekirdağ'da icradan 275 bin TL'ye satılık daire

Tekirdağ İcra Dairesi tarafından Süleymanpaşa İlçesinde bulunan 2+1 daie icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 275 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 22 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 96 Ada, 10 Parsel, ORTACAMİ Mahalle/Köy, A Blok 1.Normal 8 Nolu B.B. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. taşınmaz konut nitelikli olup 2 oda 1 salon ,mutfak ,banyo,koridor,dan oluşmaktaıdr. kullanım alanı yakkalık 95,00 m2 dir. ısınma sistemi doğalgaz kombilidir. Ancak 8 Nolu bağımsız bölümde doğaalgaz saati takılı değildir. giriş kapısı çelik olup yapı asansörlüdür. belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

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