Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 16.08.2021 10:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2021 10:08
    ABONE OL

    Ankara Çubuk'ta icradan satılık depo! Fiyatıyla dikkat çekti

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Ankara Çubuk'taki 31 metrekare depo fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ankara’da icradan satılık depo! Fiyatıyla dikkat çekti

    Çubuk İcra Dairesi tarafından Ankara'da bulunan 31 metrekare depo icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan depo için 35 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan deponun satış tarihi 22 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Ankara ili, Çubuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1289 ada, 2 parsel, Bodrum kat , 1 nolu depo vasıflı taşınmaz, taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde bodrum, zemin, 1,2,3,4 normal olarak yapılmış, asansör bulunmaktadır, taşınmazın bulunduğu binanın çatısı kiremit kaplı, dış cephesi boyalı, Taşınmaz güney cepheli, brüt alanı yaklaşık 31,00 m2, duvarları ve tavanı sıva üzeri boyasız olup, hurdalık olarak kullanılmakta olduğu, doğramalar demir profilden mamul olduğu, depoya giriş bahçe zemininden merdiven ile ulaşım sağlanmakta olduğu, binanın yaklaşık 22-23 yıllık olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgede her türlü belediye hizmetinin mevcut olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden’dan Afganistan açıklaması
    Haberler Emlak&OTO Ankara Çubuk'ta icradan satılık depo! Fiyatıyla dikkat çekti
        SON DAKİKA