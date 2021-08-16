Ankara Çubuk'ta icradan satılık depo! Fiyatıyla dikkat çekti

Çubuk İcra Dairesi tarafından Ankara'da bulunan 31 metrekare depo icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan depo için 35 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan deponun satış tarihi 22 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara ili, Çubuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1289 ada, 2 parsel, Bodrum kat , 1 nolu depo vasıflı taşınmaz, taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde bodrum, zemin, 1,2,3,4 normal olarak yapılmış, asansör bulunmaktadır, taşınmazın bulunduğu binanın çatısı kiremit kaplı, dış cephesi boyalı, Taşınmaz güney cepheli, brüt alanı yaklaşık 31,00 m2, duvarları ve tavanı sıva üzeri boyasız olup, hurdalık olarak kullanılmakta olduğu, doğramalar demir profilden mamul olduğu, depoya giriş bahçe zemininden merdiven ile ulaşım sağlanmakta olduğu, binanın yaklaşık 22-23 yıllık olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgede her türlü belediye hizmetinin mevcut olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

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