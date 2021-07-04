Tekirdağ Ergene'de bulunan 9,4 dönümlük tarla kelepir fiyata satışa çıktı

Tekirdağ Çorlu 4. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 9400 metrekare büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 329 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 25 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Velimeşe mahallesinde 0 ada, 1491 parselde 9400 m2 yüzölçümlü tarla nitelkikli taşınmaz, toprak ve topoğrafik yapısı uygun tarım tekniklerini tatbik edebilmesi ile ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın bölgede uygulanan buğday, ayçiçeği, ve kanola münavebesine uygun ekimi yapılarak tarımsal amaçlı kullanılabileceğinin tespit olunduğu, 2019 üretim sezonunda ayçiğçeği ekildiği, kumlu tınlı toprak yapısıyla makinalı tarıma elverişli, eğimli ve kurum tarım arazisi olduğu görülmekle imar planları dışında olup mutlak tarım arazisidir. Velimeşehe mahlalesi yerleşim alanına yaklaşık 1500 m, Yanıkapıl mahallesi yerleşim alanına 1300 m mesafededir.

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