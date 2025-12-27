Su ürünleri avcılığında 177 bin denetim yapıldı

PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında bu yıl 177 bin denetim gerçekleştirildiğini, 76 gemi ile 482 ton deniz ürününe el konulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadeleye yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Sarıyer ilçesinde denetimlerde bulunduklarını, boğazda avcılık yapan ya da dinlenen gemileri yerinde gördüklerini vurgulayan Yumaklı, "Bu yıl içinde 177 bin denetim yaptık, sene sonuna kadar arkadaşlarımız bunu 180 bine tamamlayacaklardır. Bu denetimlerde 76 gemiye, 482 ton deniz ürününe ve 2 binin üzerinde av malzemesi ve ekipmanına el koyduk" dedi. Geçtiğimiz yıl hamsi üzerinde bir kota uygulaması başlattıklarını belirten Yumaklı, "2024 yılında 150 bin ton civarındaydı. Bu sene hamside 220 bin tonun üzerinde üretim miktarı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

