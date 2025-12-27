PODCAST CANLI YAYIN

Holding patronundan şok eden açıklama

Forbes’un en zengin Türkler listesinde 34. sırada olan Ali Sabancı, “Geçinemiyorum” dedi. Duyanlar kulaklarına inanamadı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Holding patronundan şok eden açıklama

İstanbul'da Fast Company Türkiye tarafından "CEO Council" etkinliği düzenlendi. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da toplantıda bir konuşma yaptı. Forbes'un en zengin Türkler listesinde 34. sırada olan Sabancı, şirketinin Türkiye'de ve yurt dışında pek çok yatırımcının varlıklarını yönettiğini vurguladı. Ancak "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum.
Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" dedi.

Ali Sabancı, TakvimAli Sabancı, Takvim

SALON BUZ KESTİ
Şirketinin yönettiği 9 milyar dolarlık varlığın yüzde 50'sinin yurt dışında olduğunu belirtti. Sabancı'nın bu sözleri üzerine, salon bir anda buz kesti. Herkes şaşırdı kaldı. Bu açıklama üzerine sosyal medyada yorumlar zirve yaptı.

İBAN GÖNDER PARA ATALIM
Aramızda para toplayıp gönderelim mi?
Varlık içinde yokluk bu olsa gerek.
İBAN gönder de de para atalım.
Gelsin bir de bizim hayat kalitemizi görsün.
950 milyon doları ben okuyamıyorum, o da yiyemiyor şaka gibi...
Arzu ettiğin yaşam standartı ne acaba ?

KAZA SONRASI AYRILDILAR
2023'te yaşanan bot kazası sonrası Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmıştı. Ardından çift, 29 yıllık evliliklerini bitirdiklerini açıklamıştı. 950 milyon dolar serveti olan Ali Sabancı'nın Pegasus'un yönetim kurulunda olduğu biliniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara atama kararı Resmi Gazete'de
Hatay'da 455 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: "Biz yapacağız dersek yaparız"
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye'den sert tepki
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
2025'e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...