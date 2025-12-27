Holding patronundan şok eden açıklama

İstanbul'da Fast Company Türkiye tarafından "CEO Council" etkinliği düzenlendi. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da toplantıda bir konuşma yaptı. Forbes'un en zengin Türkler listesinde 34. sırada olan Sabancı, şirketinin Türkiye'de ve yurt dışında pek çok yatırımcının varlıklarını yönettiğini vurguladı. Ancak "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" dedi.

Ali Sabancı, Takvim



SALON BUZ KESTİ

Şirketinin yönettiği 9 milyar dolarlık varlığın yüzde 50'sinin yurt dışında olduğunu belirtti. Sabancı'nın bu sözleri üzerine, salon bir anda buz kesti. Herkes şaşırdı kaldı. Bu açıklama üzerine sosyal medyada yorumlar zirve yaptı.

İBAN GÖNDER PARA ATALIM

Aramızda para toplayıp gönderelim mi?

Varlık içinde yokluk bu olsa gerek.

İBAN gönder de de para atalım.

Gelsin bir de bizim hayat kalitemizi görsün.

950 milyon doları ben okuyamıyorum, o da yiyemiyor şaka gibi...

Arzu ettiğin yaşam standartı ne acaba ?



KAZA SONRASI AYRILDILAR

2023'te yaşanan bot kazası sonrası Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmıştı. Ardından çift, 29 yıllık evliliklerini bitirdiklerini açıklamıştı. 950 milyon dolar serveti olan Ali Sabancı'nın Pegasus'un yönetim kurulunda olduğu biliniyor.