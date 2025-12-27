Hatay Havalimanı’nda pist çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'yla ilgili bilgi verdi. Uraloğlu, "Çalışmalarımızı 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Burada 2 bin 720 metre uzunluğundaki taksi yolu, acil pist ve ana pist 3 bin metre. Yani biz Hatay'a iki pist yapıyoruz" dedi.