Vakıfbank’tan 1.5 milyar Euro’luk dev destek! 30 bin KOBİ finansmana kavuşacak
KOBİ’lere Dünya Bankası garantisiyle 1.5 milyar euroluk uygun koşullu finansman imkanı sağlandı. Proje ile toplam 800 bin genç ve kadın istihdamının oluşturulması planlanıyor.
Türkiye, çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminini sürdürüyor. KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla yürütülecek İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi için 1.5 milyar euro kaynak temin edildi. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan proje, Vakıfbank tarafından yürütülecek. Projeye 750 milyon euro Dünya Bankası garantisi sağlanacak.
Proje kapsamında doğrudan ve dolaylı olarak toplam 800 bin genç ve kadın istihdamının oluşturulması veya mevcut istihdam şartlarının iyileştirilmesi planlanıyor.
DÜŞÜK MALİYETLİ FİNANSMAN
Bu sayede daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli dış finansmana erişim mümkün olacak. Reel sektör gelişimine yönelik bu projeyle, kadın sahipliği ve kadın istihdamı yüksek işletmeler ile afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmeler başta olmak üzere KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması hedefleniyor. Böylece kadın ve genç istihdamının desteklenmesi amaçlanıyor.
İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4.2 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dünya Bankası ile yürütülen uzun soluklu iş birliğimiz kapsamında kadın ve gençlerimize yönelik istihdam olanaklarının artırılmasının ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimiz, önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek."
30 BİN İŞLETMEYİ KAPSAYACAK
Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; garanti, kadın ve genç girişimciliğini, sektörel finansmana erişimi ve yeterince gelişmemiş ve afetlerden etkilenen bölgelerde dirençliliği destekleyen üç finansman penceresi yoluyla yaklaşık 30 bin işletmeye alt krediler sağlayacak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Proje, Türkiye'deki girişimcilerin büyüme, yenilikçilik ve istihdam oluşturmak için ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine yardımcı olacak" ifadesini kullandı.
GÜVENİ YANSITIYOR
Vakıfbank Dünya Bankası garantisiyle 1.5 milyar euro tutarında ve 10 yıl vadeli fonlama işlemi gerçekleştirdi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bu anlaşma, Türk bankacılık sektörü özelinde uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olmasının yanı sıra Dünya Bankası'nın ülkemizde tek bir finansal kurumla imzaladığı en büyük fonlama işlemi olması bakımından da ayrı anlam ifade ediyor. Hem bankamıza hem de ülkemize uzun vadede duyulan güveni yansıtıyor" dedi.