Vakıfbank’tan 1.5 milyar Euro’luk dev destek! 30 bin KOBİ finansmana kavuşacak

İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4.2 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dünya Bankası ile yürütülen uzun soluklu iş birliğimiz kapsamında kadın ve gençlerimize yönelik istihdam olanaklarının artırılmasının ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimiz, önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek."

30 BİN İŞLETMEYİ KAPSAYACAK

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; garanti, kadın ve genç girişimciliğini, sektörel finansmana erişimi ve yeterince gelişmemiş ve afetlerden etkilenen bölgelerde dirençliliği destekleyen üç finansman penceresi yoluyla yaklaşık 30 bin işletmeye alt krediler sağlayacak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Proje, Türkiye'deki girişimcilerin büyüme, yenilikçilik ve istihdam oluşturmak için ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine yardımcı olacak" ifadesini kullandı.

KOBİ (AA)

GÜVENİ YANSITIYOR

Vakıfbank Dünya Bankası garantisiyle 1.5 milyar euro tutarında ve 10 yıl vadeli fonlama işlemi gerçekleştirdi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bu anlaşma, Türk bankacılık sektörü özelinde uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olmasının yanı sıra Dünya Bankası'nın ülkemizde tek bir finansal kurumla imzaladığı en büyük fonlama işlemi olması bakımından da ayrı anlam ifade ediyor. Hem bankamıza hem de ülkemize uzun vadede duyulan güveni yansıtıyor" dedi.