Asgari ücret zamanı! 7 milyonun gözü masada!

Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak. Zamma altyapı oluşturan veriler masaya yatırılacak. 2025 enflasyonu yansıtılırsa yeni ücret 29 bin liraya yaklaşacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başladığını hatırlatan Bakan Işıkhan, ilk toplantının 12 Aralık’ta yapıldığını belirterek, “Bu hafta perşembe günü saat 14.00’te ikinci toplantı gerçekleştirilecek” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın gerçekleştiriyor. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İşçi kanadını temsil eden Türk-İş'in katılması öngörülmeyen toplantıda bu kez asgari ücrete yapılacak zamma altyapı oluşturan veriler masaya yatırılacak.

DİREKT 7 MİLYONA YANSIYOR

7 milyonun üzerinde çalışan başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira.

ENFLASYON FORMÜLÜ

Asgari ücret zammı açıklanmasının geçmiş yıllarda olduğu gibi son dakikaya kalması beklenmiyor. Zam oranının son toplantıya kalmadan üçüncü toplantıda netleşmesi öngörülüyor. Asgari ücrete yapılacak zam ile farklı senaryolar gündeme gelirken, Merkez Bankası anketinden çıkan yüzde 31.17'lik yıl sonu enflasyon beklentisi zam senaryosunu da şekillendirdi. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde 7 milyonu aşan asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 liraya çıkacak.

İŞTE ZAM SENARYOLARI

Zam oranı | Yeni ücret
%25 27.630
%27 28.072
%28.5 28.404
%30 28.735
%31.17 28.993
%32 29.178
%33 29.399
%35 29.481
%40 30.946

SOSYAL DİYALOG SÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuz herkesin malumu. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım. Bu benim görevim. Mutlaka istişarede bulunacağız" şeklinde konuştu.

