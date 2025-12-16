Asgari ücret için ikinci toplantı yarın gerçekleşecek | Ankette çıkan yüzde 31.17'lik enflasyon dikkate alınacak mı?

Türk Lirası (AA)

31 ARALIK'TA BİTECEK

7 milyonun üzerinde çalışan başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 TL.