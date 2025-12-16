PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücret için ikinci toplantı yarın gerçekleşecek | Ankette çıkan yüzde 31.17'lik enflasyon dikkate alınacak mı?

Yarın yapılacak ikinci toplantıda zamma alt yapı oluşturan veriler masaya yatırılacak. Zammın üçüncü toplantıda netleşmesi bekleniyor. Zam hakkında farklı senaryolar konuşulurken, Merkez Bankası anketinden çıkan yüzde 31.17’lik enflasyon beklentisi dikkate alınırsa yeni asgari ücret 28 bin 993 lira olacağı belirtildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın gerçekleştiriyor. İşçi tarafının yeni katılması beklenmezken, zam rakamlarına alt yapı olacak veriler masaya yatırılacak.

Asgari ücrete yapılacak zamma ile farklı senaryolar gündeme gelirken, Merkez Bankası anketinden çıkan yüzde 31.17'lik yıl sonu enflasyon beklentisi zam senaryosunu da şekillendirdi.

31 ARALIK'TA BİTECEK

7 milyonun üzerinde çalışan başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 TL.

VERİLER MASAYA GELECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Takvim.com'dan Önder Yılmaz'ın haberine göre, İşçi kanadı temsil eden Türk-İş'in katılması öngörülmeyen toplantıda bu kez asgari ücrete yapılacak zamma alt yapı oluşturan veriler masaya yatırılacak.

Asgari ücret zammı açıklanmasının geçmiş yıllarda olduğu gibi son dakikaya kalması beklenmiyor. Zam oranının son toplantıya kalmadan üçüncü toplantıda netleşmesi öngörülüyor.

28.933 TL'YE ÇIKABİLİR

Peki asgari ücret yıl sonunda ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 çıktı. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde 7 milyonu aşan asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak.

