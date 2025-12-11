PODCAST CANLI YAYIN

Euro kaç TL, Dolar ne kadar oldu? 11 Aralık 2025 canlı döviz kuru

Dolar ve Euro’nun güncel seyri, piyasadaki hareketlilikle birlikte yakından izlenmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED), beklentilere paralel olarak politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 3,5-3,75 bandına çekti. Böylece FED, aralık toplantısında da faiz gevşetme adımını sürdürerek yıl içinde üçüncü kez indirime gitti. Peki euro kaç TL ve dolar ne kadar oldu?

Giriş Tarihi:
Euro kaç TL, Dolar ne kadar oldu? 11 Aralık 2025 canlı döviz kuru

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların gözünü yeniden döviz kurlarına çevirdi. Peki euro-dolar kuru ne kadar, yükseldi mi? İşte 11 Aralık canlı döviz kuru!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

EURO KAÇ TL?

Alış: 49,9466 TL

Satış: 49,9751 TL

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

DOLAR NE KADAR?

Alış: 42,6100 TL

Satış: 42,6163 TL

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KAPALIÇARŞI DÖVİZ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarışı'da 42,6120 liradan alınan dolar 42,6140 liradan, 49,9070 liradan alınan euro ise 49,9090 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,60 liradan, euro ise 49,62 liradan satılmıştı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

STERLİN NE KADAR?

Alış: 57,0911 TL

Satış: 57,1161 TL


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
Casper
CANLI | 5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Terörsüz Türkiye'de "rapor" zamanı... MHP Meclis'e sundu: PYD vurgusu!
Merkez Bankası 2025 yılını indirimle kapattı: Aralık ayı faiz oranı açıkladı
Türk Telekom
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ile Putin Türkmenistan'da görüşecek
GQ MOTY 2025'te stil şov! Yılın enleri ve daha fazlası... İşte gecenin en çok konuşulan lookları
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Son dakika! Adliyeyi soyan Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçtığı anlar A Haber'de!
idefix
SPK Başkanı Gönül Turkuvaz'da açıkladı: Borsa'da işlem gören şirket sayısı 600'e yaklaştı
Donald Trump'ın “Venezuela” operasyonu: Machado nasıl kaçırıldı? Karayipler'de tanker baskını | ABD basını CIA darbelerini hatırlattı
Yıllardır arıyordu Müge Anlı 10 dakikada buldu! İşte Mustafa’nın duygusal anları…
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran planı: "Atacağım şimdi seni"
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Sıfır makyaj dağınık saç! Esra Erol’u hiç böyle görmediniz: Perişan mıyım?