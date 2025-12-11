Euro kaç TL, Dolar ne kadar oldu? 11 Aralık 2025 canlı döviz kuru
Dolar ve Euro’nun güncel seyri, piyasadaki hareketlilikle birlikte yakından izlenmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED), beklentilere paralel olarak politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 3,5-3,75 bandına çekti. Böylece FED, aralık toplantısında da faiz gevşetme adımını sürdürerek yıl içinde üçüncü kez indirime gitti. Peki euro kaç TL ve dolar ne kadar oldu?
Giriş Tarihi:
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların gözünü yeniden döviz kurlarına çevirdi. Peki euro-dolar kuru ne kadar, yükseldi mi? İşte 11 Aralık canlı döviz kuru!
EURO KAÇ TL?
Alış: 49,9466 TL
Satış: 49,9751 TL
DOLAR NE KADAR?
Alış: 42,6100 TL
Satış: 42,6163 TL
KAPALIÇARŞI DÖVİZ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarışı'da 42,6120 liradan alınan dolar 42,6140 liradan, 49,9070 liradan alınan euro ise 49,9090 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,60 liradan, euro ise 49,62 liradan satılmıştı.
STERLİN NE KADAR?
Alış: 57,0911 TL
Satış: 57,1161 TL