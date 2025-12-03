Asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi belli oldu

İlk toplantı öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda dengeleri değiştirecek kritik revizyon masada. Hükümet kanadının temsilci sayısının 5’ten 1’e düşmesi tartışılırken, masada işçi–işveren ağırlığı yeniden şekillenecek. Bu süreçte yeni asgari ücret için %30’a yaklaşan artış beklentisi de giderek güçleniyor. Öte yandan 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantın tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.