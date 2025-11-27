Sürdürülebilirliğin dünyanın geleceğine yön veren kritik bir konu olduğunu belirten Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, "2050, yalnızca bir tarih değil; çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın şekilleneceği kritik bir eşik. FAO verilerine göre, 2050'de artan nüfus ve iklim olayları nedeniyle gıda üretiminin yüzde 70 artırılması gerekiyor. Hedefimiz 2050'de net sıfır şirket olmak" dedi. "İklim kriziyle mücadelede gıda sektörünün; önemli değişim ve uyum potansiyeline rağmen, bundan en çok etkilenecek sektörler arasında yer aldığının farkındayız" diyen Kölükfakı, bu tablonun sürdürülebilirliğin bir zorunluluk olduğunu gösterdiğini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN