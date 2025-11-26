PODCAST CANLI YAYIN

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin m-TOD başkanlığını devraldı

TÜRK Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak başkanlığı yapılan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin (m-TOD) yeni dönem başkanı Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin oldu. m-TOD 2025 Genel Kurulu’nda başkanlık görevini Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç’tan devralan Şahin, “Birçok dönüşümün eşiğinde olduğumuz bu dönemde dernek olarak, Türkiye’nin küresel yarışta, standartları belirleyen ülkeler arasında yer almasını amaçlıyoruz. Dijital ekonomiyi büyütecek, sürdürülebilir inovasyonu destekleyecek güçlü iş birlikleri ile ülkemizi mobil teknolojilerde, üreten, geliştiren ve dünyaya değer sunan konuma taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Kaynak Gazete
