Altında yeni rekor beklentisi: UBS ve Goldman Sachs hedefleri yukarı çekti

Bu yıl rekor seviyede artış gösteren altın fiyatları, yaşanan kar satışlarının ardından yatay seyrediyor. Ons altın 4100 dolar civarında işlem görürken 5 bin 700 liraya kadar yükselen gram altın 5 bin 570 lira seviyesinde bulunuyor.

Ancak uluslararası bankalar, yeni yılda altın fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Fed'in olası faiz indirimleri ışığında altın fiyat hedefini yukarı yönlü revize etti.

Banka, 2026 yılının ortası için belirlediği altın fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 4.500 dolara çıkardı.

Bu yükseltme, bankanın en iyimser senaryosuna da yansıdı. Daha önce 4.700 dolar olan yukarı yönlü beklenti, şimdi 4.900 dolar seviyesine yükseltildi. Yatırım bankası Goldman Sachs, ons altındaki son 200 dolarlık düşüşün ardından yeni öngörülerini paylaştı.

Bankanın raporuna göre, 2026 yılı sonu için ons altın hedefi 4 bin 900 dolar olarak güncellendi.

Goldman Sachs, bireysel yatırımcıların da altına yönelmesinin fiyat artışını destekleyeceğine dikkat çekti. Her iki kurumda altında 4 senaryonun belirleyici olacağını belirterek, şu noktalara dikkat çekti:

FED'in faiz politikası

Düşük reel faiz

Jeopolitik riskler

ABD'deki siyasi belirsizlik