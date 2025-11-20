PODCAST CANLI YAYIN

Sıfır araçta kapora tuzağı! Tüketici dernekleri vatandaşları uyardı

TÜKETICI dernekleri, sıfır araç alımlarında bazı bayilerle “ortak çalıştıklarını” öne sürerek tüketicileri arayıp kapora talep edenlere karşı uyarıyor. Bu kapsamda, sıfır araçları tüketicilere indirimli satmak için aracı “rent a car/filo satışı” olarak gösterdiklerini, bu işlem öncesinde de kapora istendiği ifade ediliyor. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Araştırmadan kimsenin hesabına para gönderilmemeli. Kapora gönderilirken sözleşme yapılması gerekiyor. Bu gibi durumlarda vatandaşın yapabileceği tek şey cumhuriyet savcılığına başvurmak ve para gönderdiğinin belgesini ekleyerek şikayetçi olmak” diye konuştu.

