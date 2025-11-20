Kuzguncuk’ta limon ücreti skandalı! İşletmeye 37 bin TL ceza kesildi

İşletmelerde alınan şarj, kuver, sandalye gibi ilave ücretlere bir yenisi daha eklendi. Üsküdar Kuzguncuk'ta faaliyet gösteren bir işletmenin çayın yanına verilen limondan 10 lira para aldığı iddia edildi. İddia üzerine Ticaret Bakanlığı, işyerini denetledi. Denetimler sonucunda işyeri, 12 aykırılık sebebiyle toplamda 37 bin 992 lira idari para cezası aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "Denetim sırasında işletmeye; fiyat etiketi, tarife-fiyat listeleri ve hizmete ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmış, işletme yetkilisinin konuya dair beyanı tutanak altına alınmıştır" diye konuştu.

FİYAT DOĞRULUĞU

İşletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturaların talep edildiğini belirten Kaplan, "Ticaret Bakanlığımızca konuya ilişkin inceleme başlatıldı ve 17 Kasım tarihinde ilgili iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

NE YAPMALI?



İşletmelerin "giriş, şarj, ısıtıcı, servis, kuver, sandalye" gibi ilave ücretlerle ilgili tüketiciye bilgi vermek gibi bir sorumluluğu var. İşletme, menüde ya da mekanın görünür bir noktasında alınan ilave ücretle ilgili bir bilgilendirme ibaresi bulundurmuyorsa, tüketici hakem heyetine başvurma şansınız var. Ekstra ücretlerin bilgi verilmeden sizden alındığı tespit edildiği takdirde ise en geç iki ay içinde yaptığınız ödeme iade edilebiliyor. Başvuru için şu adımları izleyin: 1- Adisyon, fiş ya da faturayı yanınıza alın. 2- Menünün güncel halinin fotoğrafını çekin. 3- Fiş ya da faturanızla hakem heyetine başvuru yapın.



MASAYA 500 ŞARJA 45 TL



Alınan ilave ücretler tepki çekmeye devam ediyor Geçtiğimiz yıllarda işletmelerin hesaba eklediği ilavelere bazı örnekler:

İSTANBUL Kadıköy'de bir kafenin, telefon şarjı için 45 lira talep etmesi üzerine Ticaret Bakanlığı mekan hakkında cezai işlem başlattı.

İŞLETMELERDE 'oturma süresi ücreti' tartışması yeniden gündeme geldi. Bazı işletmeler, müşterilerin masa başında geçirdiği süreyi ücretlendirdi. Masada 30 dakika boyunca sipariş vermeyenin hesabına 50 lira ücret eklendi. 2022 yılında da metrekaresi küçük restoranlar ve kafelerde açılış ücreti alınmaya başlamıştı. Bazı mekanlar ise 30-40 lira altında sipariş veren müşterileri kabul etmemişti.

İSTANBUL'DAKI bazı mekanlarda artan enerji maliyetleri sebep gösterilerek açık havada oturan müşterilerden 5-15 lira arasında ısıtıcı ücreti talep edildi.

ANKARA'DA bir kafede ise müşterinin 381 liralık siparişine, işletmenin "1.000 liranın altındaki hesaplara 500 lira masa ücreti" eklediğine dair iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı, işletmeye ceza uyguladı.

GEÇTIĞIMIZ yıllarda Beşiktaş'ta bir otel, müşterisinden 31 liralık latte için ilave 30 lira sandalye parası ekleyerek 61 lira almıştı.