Türkiye’den 30 milyar dolarlık yüksek teknoloji hamlesi

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı çerçevesinde toplam 4.4 milyar dolar bütçeli 4 çağrı açılırken, bu kapsamda yatırımcılara vergi teşvikinin yanı sıra hibe, finansman ve istihdam gibi destekler sunulacak...

2030'a kadar 30 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji yatırımının hayata geçirileceği HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında toplam 4.4 milyar dolar bütçeli 4 çağrı açıldı. "Veri Merkezi Çağrısı"nın destek bütçesi 1.5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu çağrıda yüzde 50'ye varan vergi teşviki, yatırımın yüzde 10'una kadar enerji ve istihdam destekleri verilecek. "Yapay Zeka Çağrısı" destek bütçesi de 1.6 milyar dolar olarak belirlendi.
Yapay zeka hizmeti de sunan büyük ölçekli bilişim yatırımları, yönetilen ve self-servis bulut hizmet yatırımları ve asgari 100 milyon dolarlık yapay zeka yatırımları kapsamda bulunuyor. Çağrıyla yüzde 60'a varan vergi teşviki, yatırımın yüzde 40'ına varan hibe desteği, yüzde 70'ine kadar avantajlı finansman imkanı ve istihdam destekleri sunulacak. Ayrıca pazar geliştirme ve yapay zeka donanım yatırımlarına hibe desteği sağlanacak.
Kuantum hesaplama hizmeti sunan ve asgari 50 milyon dolarlık yatırımlara ise Kuantum Çağrısı kapsamında 300 milyon dolar destek bütçesi ayrıldı. Burada yüzde 60 vergi teşviki, yatırımın yüzde 40'ına varan hibe, yatırımın yüzde 70'ine kadar avantajlı finansman ve istihdam destekleri sunulacak. Yatırımın yüzde 20'sine kadar pazar geliştirme desteği ve kuantum donanım yatırımlarına yüzde 20'ye kadar hibe verilecek.

ROBOT BAŞINA 5 BİN DOLAR
"Endüstriyel Robot Çağrısı" kapsamında 1 milyar dolar toplam destek bütçesi sağlanacak. Bu destekler, yüzde 60'a varan vergi teşviki, yatırımın yüzde 30'una kadar hibe, yüzde 70'ine ulaşan avantajlı finansman, istihdam destekleri ve yatırım yeri tahsisini içerecek. Üretilen robot başına 5 bin dolara kadar hibe desteği verilecek.

