Plansız dijitalleşme Kobi'leri yavaşlatıyor

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, KOBİ’lerde plansız dijitalleşmenin verimlilik yerine karmaşa yarattığını belirterek, “Dijitalleşme sadece yazılım almak değildir; süreçler, kültür ve strateji birlikte dönüşmelidir” dedi. Onay, kopuk sistemler ve veri dağınıklığını önlemek için işletmelere bütünsel bir yol haritası oluşturma çağrısında bulundu.

Dijital dönüşümün hızına kapılıp plansız, parçalı ve kontrolsüz bir dijitalleşme sürecine giren KOBİ'ler için tablo çoğu zaman verimlilik yerine karmaşa getiriyor.
DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, "Dijitalleşme yalnızca yeni yazılımlar almak değil; süreçleri, kültürü ve stratejiyi birlikte dönüştürmektir. Bu farkı göremeyen işletmeler, teknolojiden verim değil, yük kazanıyor" dedi.

Onay'a göre bu durum, en çok perakende, üretim ve hizmet sektörlerinde görülüyor.
İşletmeler dijitalleşmeyi verimlilik aracı olarak değil, kısa vadeli bir teknoloji yatırımı olarak gördüklerinde; yazılımlar arasında kopukluk, veri dağınıklığı ve operasyonel karmaşa kaçınılmaz hale geliyor. Gerçek dijital dönüşümün, strateji, süreç ve kurum kültürünün birlikte dönüşmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Onay, doğru başlangıç noktası olarak mevcut süreçlerin analiz edilmesi ve dijitalleşmeden net beklentilerin belirlenmesini önerdi. Onay, "Bugün birçok işletme dijitalleşmenin önemini fark etmiş durumda; ancak süreç bütünsel bir stratejiyle yönetilmediğinde, birbirine entegre olmayan sistemler ve kontrolsüz büyüyen dijital altyapılar ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.


