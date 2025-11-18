Pasifik ve Vakıf Faktoring: İki Dev Halka Arzda Kritik Tarihler Belli Oldu!

Pasifik Holding'in Borsa İstanbul 'a "merhaba" diyeceği tarih kesinleşirken, Vakıf Faktoring'de ise yatırımcı başına düşen lot miktarları belli oldu. İşte her iki halka arzın da merak edilen tüm detayları...

Fotoğraflar: AA

Pasifik Holding (PAHOL) İçin Geri Sayım Başladı: İşlem Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimle, hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihi kesinleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Pasifik Holding'in 20.000.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları, Kotasyon Yönergesi çerçevesinde kota alındı.

Borsa Macerası Yıldız Pazar'da Başlıyor

Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Pasifik Holding, 21 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin hisseleri, BIST'in en prestijli pazarlarından biri olan Yıldız Pazar'da yerini alacak.

Baz Fiyat: 1,5 TL

İşlem Kodu: PAHOL.E

İşlem Yöntemi: Sürekli İşlem Yöntemi

Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL

Halka arz edilen toplam 4.000.000.000 TL nominal değerli payların, belirlenen bu şartlarla Yıldız Pazar'da işlem görmesi, Pasifik Holding'in kurumsal yapısına ve şeffaflığına olan güveni bir kez daha teyit ediyor. Yatırımcılar, bu tarihten itibaren PAHOL hisselerini alıp satabilecekler.