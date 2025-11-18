Pasifik ve Vakıf Faktoring: İki Dev Halka Arzda Kritik Tarihler Belli Oldu!

PODCAST CANLI YAYIN

Borsa İstanbul, son dönemde yaşanan halka arz hareketliliğini Pasifik Holding (PAHOL) ve Vakıf Faktoring (VAKFA) gelişmeleriyle sürdürüyor. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bu iki önemli şirketin hisselerinin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihler ve halka arz dağıtım sonuçları netleşti.

Pasifik Holding'in Borsa İstanbul'a "merhaba" diyeceği tarih kesinleşirken, Vakıf Faktoring'de ise yatırımcı başına düşen lot miktarları belli oldu. İşte her iki halka arzın da merak edilen tüm detayları...

Pasifik Holding (PAHOL) İçin Geri Sayım Başladı: İşlem Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimle, hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihi kesinleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Pasifik Holding'in 20.000.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları, Kotasyon Yönergesi çerçevesinde kota alındı.

Borsa Macerası Yıldız Pazar'da Başlıyor

Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Pasifik Holding, 21 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin hisseleri, BIST'in en prestijli pazarlarından biri olan Yıldız Pazar'da yerini alacak.

  • Baz Fiyat: 1,5 TL

  • İşlem Kodu: PAHOL.E

  • İşlem Yöntemi: Sürekli İşlem Yöntemi

  • Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL

Halka arz edilen toplam 4.000.000.000 TL nominal değerli payların, belirlenen bu şartlarla Yıldız Pazar'da işlem görmesi, Pasifik Holding'in kurumsal yapısına ve şeffaflığına olan güveni bir kez daha teyit ediyor. Yatırımcılar, bu tarihten itibaren PAHOL hisselerini alıp satabilecekler.

Vakıf Faktoring (VAKFA) Halka Arz Sonuçları: Kişi Başına Ne Kadar Lot Düştü?

Geçtiğimiz hafta 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde talep toplayan Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA) halka arzında beklenen dağıtım sonuçları da KAP'a bildirildi. Büyük bir ilgiyle karşılanan halka arz, yatırımcıların rekor düzeyde katılımıyla sonuçlandı.

Talep Rekoru Kırıldı: Toplam Talep Büyüklüğü 5,17 Katı Aştı

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen Vakıf Faktoring halka arzında, toplamda 3.195.000.000 TL büyüklüğe ulaşıldı. Halka arzda satışa sunulan 225.000.000 TL nominal değerli paylara gelen talep, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,17 katı oldu. Bu devasa ilgi, şirketin potansiyeline duyulan güveni gözler önüne serdi.

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Talebi: Tahsisatın 7,84 katı

  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı Talebi: Tahsisatın 1,17 katı

  • Halka Arz Fiyatı: 14,20 TL

Bireysel Yatırımcıya 299 Lot Dağıtım

Vakıf Faktoring halka arzına katılan toplam yatırımcı sayısı 684.329 olarak açıklandı. Bunun 684.223'ü yurt içi bireysel yatırımcılardan oluştu. En çok merak edilen soru ise dağıtım miktarıydı:

Halka arzda bireysel yatırımcılara kişi başı azami 299 lot hisse dağıtımı yapıldı.

Bu dağıtım sonucuyla birlikte, halka arzda satışa sunulan payların %5'inden fazlasını tek başına alan bir yatırımcının bulunmadığı da belirtildi. Vakıf Faktoring hisselerinin de tıpkı PAHOL gibi bu hafta içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

