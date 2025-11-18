Pasifik ve Vakıf Faktoring: İki Dev Halka Arzda Kritik Tarihler Belli Oldu!

Pasifik Holding'in Borsa İstanbul'a "merhaba" diyeceği tarih kesinleşirken, Vakıf Faktoring'de ise yatırımcı başına düşen lot miktarları belli oldu. İşte her iki halka arzın da merak edilen tüm detayları...
Pasifik Holding (PAHOL) İçin Geri Sayım Başladı: İşlem Tarihi ve Fiyatı Açıklandı
Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimle, hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihi kesinleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Pasifik Holding'in 20.000.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları, Kotasyon Yönergesi çerçevesinde kota alındı.
Borsa Macerası Yıldız Pazar'da Başlıyor
Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Pasifik Holding, 21 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin hisseleri, BIST'in en prestijli pazarlarından biri olan Yıldız Pazar'da yerini alacak.
-
Baz Fiyat: 1,5 TL
-
İşlem Kodu: PAHOL.E
-
İşlem Yöntemi: Sürekli İşlem Yöntemi
-
Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL
Halka arz edilen toplam 4.000.000.000 TL nominal değerli payların, belirlenen bu şartlarla Yıldız Pazar'da işlem görmesi, Pasifik Holding'in kurumsal yapısına ve şeffaflığına olan güveni bir kez daha teyit ediyor. Yatırımcılar, bu tarihten itibaren PAHOL hisselerini alıp satabilecekler.
Vakıf Faktoring (VAKFA) Halka Arz Sonuçları: Kişi Başına Ne Kadar Lot Düştü?
Geçtiğimiz hafta 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde talep toplayan Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA) halka arzında beklenen dağıtım sonuçları da KAP'a bildirildi. Büyük bir ilgiyle karşılanan halka arz, yatırımcıların rekor düzeyde katılımıyla sonuçlandı.
Talep Rekoru Kırıldı: Toplam Talep Büyüklüğü 5,17 Katı Aştı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen Vakıf Faktoring halka arzında, toplamda 3.195.000.000 TL büyüklüğe ulaşıldı. Halka arzda satışa sunulan 225.000.000 TL nominal değerli paylara gelen talep, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,17 katı oldu. Bu devasa ilgi, şirketin potansiyeline duyulan güveni gözler önüne serdi.
-
Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Talebi: Tahsisatın 7,84 katı
-
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı Talebi: Tahsisatın 1,17 katı
-
Halka Arz Fiyatı: 14,20 TL