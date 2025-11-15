PODCAST CANLI YAYIN

Milli Emlak’tan dev arazi hamlesi! 13 ilde 128 Hazine arazisi tıbbi aromatik ve süs bitkisi için kiraya verilecek

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 13 ilde bulunan yaklaşık1.5 milyon metrekare yüzölçümlü 128 Hazine taşınmazını, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek üzere kiralayacak. Son başvuru tarihi ise 18 Kasım olacak...

Milli Emlak’tan dev arazi hamlesi! 13 ilde 128 Hazine arazisi tıbbi aromatik ve süs bitkisi için kiraya verilecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 13 ilde 128 Hazine arazisini tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla pazarlık usulüyle kiralayacak. Son başvuruların 18 Kasım günü mesai saatleri içerisinde kabul edileceği bu ilan çerçevesinde, toplam 1 milyon 488 bin 586 metrekarelik taşınmaz kiraya verilecek. Bu taşınmazların kiralanmasında, ilk yıl tahmini kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin binde biri olacak.

2026'DA 10 MİLYON M2
2026 yılı Bütçe Gerekçesi'ne göre, 2026 ve 2027 yıllarında tarımsal üretimin artırılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla kiralanmak üzere 10'ar milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilan edilecek. Kamu taşınmazları ile eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşvik edilmesi kapsamında da 2026 yılında 10 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz ilana çıkarılacak. Ayrıca proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazları arz edilmeye devam edecek.

ÇOĞUNLUĞU BAYBURT'TA
Milli Emlak'ın ilanına göre, tıbbi ve aromotik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiralanacak 128 arazi; Adana, Ankara, Artvin, Aydın, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bursa, Karaman, Manisa, Muğla, Yalova ve Zonguldak illerinde bulunuyor. İlan edilen Hazine taşınmazlarına gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek. Başvurular mesai saatleri içerisinde ilgili idareye yapılacak. İlan edilen Hazine taşınmazları için birden fazla başvurunun olması durumunda, hak sahipliğini belirleyici puanlamaya tabi tutulacağından, puanlamaya esas tüm bilgi ve belgelerin başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekecek. Hazine taşınmazları, çok yıllık bitkiler için 10 yıla, tek yıllık bitkiler için 5 yıla kadar kiraya verilebilecek. 13 ilde ilana çıkarılan 128 taşınmazdan 97'si Bayburt'ta yer alıyor.


7 YILDA 48.8 MİLYON METREKARE ARAZI KIRALANDI


Tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkisi yetiştirilmek üzere bugüne kadar 64 ilde 48.8 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verildi. Arazi kiralamak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler arasında en çok talep edilen lavanta oldu. Yaklaşık 26.9 milyon metrekare arazi, lavanta yetiştirilmek üzere kiralandı. Kekik, ada çayı, ıhlamur ve goji berry de en çok yetiştirilmek istenen diğer ürünler arasında yer aldı.


KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİK VERILIYOR


Puanlama sisteminde, kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbi ve aromatik süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik, kooperatif ve benzeri gibi üretici örgütleri artı puan alarak, kiralamada öncelik hakkına sahip oluyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak daire başkanlıkları, müdürlükleri ve ilçelerde milli emlak şefliklerine başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün "www.milliemlak.gov.tr" internet adresi üzerinden elektronik olarak da yapılabiliyor.

