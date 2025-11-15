Kış lastiği zorunluluğu başladı! Ticari araçlara 15 Nisan’a kadar ceza 5 bin 856 TL

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının, bugün başlayıp 15 Nisan'da sonlanacağını belirterek, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak" ifadesini kullandı. Böylece uygulama süresinin 4 aydan 5 aya çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, "Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi. Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını aktardı.

