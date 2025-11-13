PODCAST CANLI YAYIN

Aynı Evden İki Kişi TOKİ'ye Başvurabilir mi? Yeni Sosyal Konut Projesinin En Kritik Şartı Netleşti

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine yoğun talep sürerken, en çok merak edilen başlıklardan biri aynı haneden kaç kişinin başvuru yapabileceği oldu.

Aynı Evden İki Kişi TOKİ’ye Başvurabilir mi? Yeni Sosyal Konut Projesinin En Kritik Şartı Netleşti

Yeni açıklanan başvuru şartlarına göre bazı kriterler netleşti ve özellikle eşler, çocuklar veya anne-baba ile birlikte yaşayan vatandaşlar için önemli ayrıntılar açıklandı. İşte tüm detaylar…

TOKİ 500 Bin Konut Projesine Yoğun İlgi: Başvurular e-Devlet Üzerinden Alınıyor

10 Kasım itibarıyla başlayan TOKİ başvuruları, TC kimlik numarasının son hanesine göre e-Devlet üzerinden kabul edilmeye başladı. Uygun fiyatlı ev sahibi olma imkânı sunan projede yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve düşük başlangıç taksitleri öne çıkıyor. Türkiye genelinde konut sorununun azaltılmasını hedefleyen projede en fazla konut İstanbul'da üretilecek.

Başvuru sürecinin hızlanmasıyla birlikte "aynı evden iki kişi başvurabilir mi?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Aynı Evden 2 Kişi TOKİ'ye Başvurabilir mi?

TOKİ'nin yayımladığı başvuru kriterlerine göre aynı haneden yalnızca 1 kişi 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapabiliyor. Bu durum, özellikle karı-koca aynı evde yaşayan çiftler için kritik önem taşıyor:

Eşler (Karı-Koca) aynı anda başvuru yapabilir mi?

Hayır. TOKİ, aynı haneden birden fazla başvuruyu geçersiz sayıyor. Yani eşlerin ikisi birden başvuru yaparsa sistem yalnızca birini kabul ediyor, diğerini otomatik olarak reddediyor.

Anne-baba ile yaşayanlar başvuru yapabilir mi?

Hanede kayıtlı tek bir kişinin başvuru hakkı bulunuyor. Aynı adreste ikamet eden çocuk, anne, baba veya eş aynı anda başvuru yapamıyor. Bunun nedeni ise sosyal konutların öncelik sırasının ve fırsat eşitliğinin korunması.

Eşinin Üzerine Ev Kayıtlı Olan TOKİ'ye Başvurabilir mi?

TOKİ, mülkiyet şartını açık şekilde belirtiyor:

Başvuru yapacak kişinin kendisinin, eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

Bu nedenle:

Eşi üzerine ev kayıtlı olan bir vatandaş başvuru yapamaz.
• Tapuda aile bireyleri üzerinde ev görülmesi başvuruyu geçersiz kılar.
• Sadece arsa veya işyeri kaydı olanlar için bu kural uygulanmıyor.

TOKİ Başvuru Şartları

Projeye katılmak isteyenler için belirlenen şartlar şöyle:

• En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşından büyük olmak
• Tapuda kendisi, eşi veya çocukları üzerine konut kayıtlı olmamak
• Hane halkı aylık net gelirinin
– İstanbul'da 145 bin lirayı,
– Diğer illerde 127 bin lirayı geçmemesi
• Başvurunun ilan edilen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılması

TOKİ Konutlarının Özellikleri ve Fiyatlandırma

Projede konutlar 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanacak. Yatay mimariye ve yöresel dokulara uygun yapı standartları kullanılacak.

Satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.
Peşinat oranı yüzde 10, vade süresi ise 240 ay olarak açıklandı.

Başlangıç taksitleri:
• İstanbul: 7 bin 313 TL
• Diğer iller: 6 bin 750 TL

Öncelikli Kontenjanlar da Açıklandı

Projede bazı gruplar için özel kontenjan ayrıldı:

• Şehit yakınları ve gaziler: %5
• Engelliler: %5
• 3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10
• Emekliler: %20
• 18-30 yaş arası gençler: %20

Kura ve Teslim Takvimi

TOKİ, inşa ve ihale sürecinin kasım ayında başlayacağını duyurdu. İlk kuraların aralık ayında çekilmesi, ilk teslimlerin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması planlanıyor. 500 bin konutluk dev proje kapsamında en fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da inşa edilecek. Toplam üretimin beşte biri İstanbul'da olacak.

