Aynı Evden İki Kişi TOKİ’ye Başvurabilir mi? Yeni Sosyal Konut Projesinin En Kritik Şartı Netleşti

Yeni açıklanan başvuru şartlarına göre bazı kriterler netleşti ve özellikle eşler, çocuklar veya anne-baba ile birlikte yaşayan vatandaşlar için önemli ayrıntılar açıklandı. İşte tüm detaylar…
TOKİ 500 Bin Konut Projesine Yoğun İlgi: Başvurular e-Devlet Üzerinden Alınıyor
10 Kasım itibarıyla başlayan TOKİ başvuruları, TC kimlik numarasının son hanesine göre e-Devlet üzerinden kabul edilmeye başladı. Uygun fiyatlı ev sahibi olma imkânı sunan projede yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve düşük başlangıç taksitleri öne çıkıyor. Türkiye genelinde konut sorununun azaltılmasını hedefleyen projede en fazla konut İstanbul'da üretilecek.
Başvuru sürecinin hızlanmasıyla birlikte "aynı evden iki kişi başvurabilir mi?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
Aynı Evden 2 Kişi TOKİ'ye Başvurabilir mi?
TOKİ'nin yayımladığı başvuru kriterlerine göre aynı haneden yalnızca 1 kişi 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapabiliyor. Bu durum, özellikle karı-koca aynı evde yaşayan çiftler için kritik önem taşıyor:
Eşler (Karı-Koca) aynı anda başvuru yapabilir mi?
Hayır. TOKİ, aynı haneden birden fazla başvuruyu geçersiz sayıyor. Yani eşlerin ikisi birden başvuru yaparsa sistem yalnızca birini kabul ediyor, diğerini otomatik olarak reddediyor.
Anne-baba ile yaşayanlar başvuru yapabilir mi?
Hanede kayıtlı tek bir kişinin başvuru hakkı bulunuyor. Aynı adreste ikamet eden çocuk, anne, baba veya eş aynı anda başvuru yapamıyor. Bunun nedeni ise sosyal konutların öncelik sırasının ve fırsat eşitliğinin korunması.
Eşinin Üzerine Ev Kayıtlı Olan TOKİ'ye Başvurabilir mi?
TOKİ, mülkiyet şartını açık şekilde belirtiyor:
Başvuru yapacak kişinin kendisinin, eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.
Bu nedenle:
• Eşi üzerine ev kayıtlı olan bir vatandaş başvuru yapamaz.
• Tapuda aile bireyleri üzerinde ev görülmesi başvuruyu geçersiz kılar.
• Sadece arsa veya işyeri kaydı olanlar için bu kural uygulanmıyor.