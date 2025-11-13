Aynı Evden İki Kişi TOKİ’ye Başvurabilir mi? Yeni Sosyal Konut Projesinin En Kritik Şartı Netleşti

TOKİ Başvuru Şartları

Projeye katılmak isteyenler için belirlenen şartlar şöyle:

• En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• 18 yaşından büyük olmak

• Tapuda kendisi, eşi veya çocukları üzerine konut kayıtlı olmamak

• Hane halkı aylık net gelirinin

– İstanbul'da 145 bin lirayı,

– Diğer illerde 127 bin lirayı geçmemesi

• Başvurunun ilan edilen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılması

TOKİ Konutlarının Özellikleri ve Fiyatlandırma

Projede konutlar 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanacak. Yatay mimariye ve yöresel dokulara uygun yapı standartları kullanılacak.

Satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.

Peşinat oranı yüzde 10, vade süresi ise 240 ay olarak açıklandı.

Başlangıç taksitleri:

• İstanbul: 7 bin 313 TL

• Diğer iller: 6 bin 750 TL

Öncelikli Kontenjanlar da Açıklandı

Projede bazı gruplar için özel kontenjan ayrıldı:

• Şehit yakınları ve gaziler: %5

• Engelliler: %5

• 3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

• Emekliler: %20

• 18-30 yaş arası gençler: %20