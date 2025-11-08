Ziraat Bankası rekor kırdı! Finansal büyüklük 7.9 trilyon lirayı aştı | 113.7 milyar lira net kârla sektör lideri oldu

Ziraat Bankası, 2025 yılında küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürüyor. Bankanın, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla finansal büyüklüğü 7.9 trilyon lirayı aştı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar "Bankamız sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda öz kaynaklarını geliştirmeye ve bilançosunu daha sağlıklı bir yapıda oluşturmaya devam etti. Aktiflerimizin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3.9 trilyon lirayı aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 5.3 trilyon lira olarak gerçekleşti" dedi. Ziraat Bankası, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 113.7 milyar lira net kar elde ederek, sektörün en karlı bankası olmayı sürdürdü. 3. çeyrek verilerini değerlendiren Çakar, şöyle konuştu: "Yılın ilk 9 ayında elde ettiğimiz karın, finansal yapımızı güçlendirmesi ve ileriye yönelik olarak ekonomimize katkı sağlama potansiyelimizi artırması açısından önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN