Investco ve Hat Holding'e kayyum atandı

Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding ile Investco Holding'e kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, eylemlerin incelendiği belirtildi. Mali kayıtların muhafaza edilmesi ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi konusunda TMSF'nin kayyum olarak atandığı ifade edildi.