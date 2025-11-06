PODCAST CANLI YAYIN

Investco ve Hat Holding'e kayyum atandı

Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding ile Investco Holding'e kayyum atandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Investco ve Hat Holding'e kayyum atandı

Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding ile Investco Holding'e kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, eylemlerin incelendiği belirtildi. Mali kayıtların muhafaza edilmesi ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi konusunda TMSF'nin kayyum olarak atandığı ifade edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
CHP'li Beşiktaş Belediyesi hizmeti unuttu! Boğaz manzaralı çöp yığınları
Borsa İstanbul
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de
Galatasaray'ın ara transferde hedefi Salisu
Türk Telekom
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Yüzyılın konut devrimi! 81 ilde 500 mahalle konağı inşa edilecek
Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
"Kuruluş Orhan" ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey'den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi