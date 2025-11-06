PODCAST CANLI YAYIN

Fintek ekosisteminde rekor yatırım! | Türkiye girişim dünyası 2025’te 475 milyon dolar fon topladı

Türkiye girişimcilik ekosistemi, 2025’in ilk dokuz ayında büyümesini sürdürürken, 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti. 2025’in en güçlü sektör performansı ise finansal teknolojilerde (fintek) görüldü. Toplam 197.9 milyon dolar yatırım alan sektör, açık ara en yüksek yatırım hacmine ulaştı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fintek ekosisteminde rekor yatırım! | Türkiye girişim dünyası 2025’te 475 milyon dolar fon topladı

Türkiye girişimcilik ekosistemi, 2025'in ilk dokuz ayında büyümesini sürdürürken, 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti. 2025'in en güçlü sektör performansı ise finansal teknolojilerde (fintek) görüldü. Toplam 197.9 milyon dolar yatırım alan sektör, açık ara en yüksek yatırım hacmine ulaştı. Para Dergisi'nin Vakıf Katılım ana sponsorluğunda düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin 14'üncüsü bu gündem maddeleriyle hayata geçirildi. "2026 ve Ötesi: Fintek Ekosisteminin Yol Haritası" ana temasıyla düzenlenen etkinlikte fintek ekosisteminin önemli oyuncuları, yeni yılın stratejilerini de paylaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
CHP'li Beşiktaş Belediyesi hizmeti unuttu! Boğaz manzaralı çöp yığınları
Borsa İstanbul
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de
Galatasaray'ın ara transferde hedefi Salisu
Türk Telekom
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Yüzyılın konut devrimi! 81 ilde 500 mahalle konağı inşa edilecek
Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
"Kuruluş Orhan" ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey'den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi