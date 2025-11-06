Fintek ekosisteminde rekor yatırım! | Türkiye girişim dünyası 2025’te 475 milyon dolar fon topladı

Türkiye girişimcilik ekosistemi, 2025'in ilk dokuz ayında büyümesini sürdürürken, 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti. 2025'in en güçlü sektör performansı ise finansal teknolojilerde (fintek) görüldü. Toplam 197.9 milyon dolar yatırım alan sektör, açık ara en yüksek yatırım hacmine ulaştı. Para Dergisi'nin Vakıf Katılım ana sponsorluğunda düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin 14'üncüsü bu gündem maddeleriyle hayata geçirildi. "2026 ve Ötesi: Fintek Ekosisteminin Yol Haritası" ana temasıyla düzenlenen etkinlikte fintek ekosisteminin önemli oyuncuları, yeni yılın stratejilerini de paylaştı.

