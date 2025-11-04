Trabzonspor yatırımcısını sevindirdi! Fenerbahçe hisseleri dibe vurdu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerinin Süper Lig'in başlamasından Ekim ayının sonuna kadar geçen sürede yüzde 13.4 yükselmesiyle yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 12 haftalık sürede lider Galatasaray'ın borsada işlem gören hisseleri de yüzde 8.1 değer kazandı. Beşiktaş'ın hisseleri 8 Ağustos'tan Ekim ayı sonuna kadar geçen sürede yüzde 8.9 değer kaybederken, bu dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 21.1 değer kaybetti.

