Fındık uyarısı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Ferrero şirketinin Türkiye'den fındık alımını durdurduğuna ilişkin haberlere yönelik, "Ferrero'nun taahhütlerini eksiksiz biçimde yerine getirmesi, hem ticari etik hem de Türkiye kamuoyu açısından zorunluluktur" ifadesini kullandı. Küle şöyle konuştu: "Rekabet Kurulu'nun sektöre ilişkin karar ve beklentileri nettir. Kimse, önce söz verip sonra dış basın üzerinden kendi taahhüdünü aşındırma girişiminde bulunmamalıdır. Piyasa düzeni manipülasyona teslim edilmez."

