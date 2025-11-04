Ekim bereketli geçti! İhracatta bir rekor daha

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayında ihracatın yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.



Bakan Bolat, "Ekim ayında hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık" dedi. Ekim ayı ihracatında rekor



Bolat'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Ekim ayı ve 10 aylık dış ticaret verilerini paylaşmaya geçiyorum. Ekim ayında hem aylıkta hem de son 12 ay yıllıklandırılmışta mal ihracatında rekor kırdık. Bunun için bütün mal ve hizmet ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz.



2025 yılı Ekim ayında mal ihracatımız yüzde 2.3 artışla tam 24 milyar dolara ulaştı. Böylece en yüksek ekim ayı rekoru kırılmış oldu. Yine bir başka rekor son 12 ayın mal ihracat rekoru, burada da 270.2 milyar dolara ulaşarak toplamda yıllık mal ihracat rekorunu da geçmiş olduk.

'10 AYIN 8 AYINDA MAL İHRACATI ARTTI' Bu yılın ilk 10 ayının 8 ayında mal ihracatımızda artışlar başarıldı. İlk 10 aylık tabloda yüzde 3.9 artış ile mal ihracatımızda net 8 milyar 400 milyon dolarlık artış başarıldı. Hizmetler ihracatında da ocak-ekim döneminde yüzde 4'lük bir artış sağlandı. Net 4 milyar dolar artışla, 103.5 milyar dolara ulaştığını hesaplıyoruz. Ekim ayı itibarıyla hizmetler ihracatında yıllıklandırılmış, son 12 ayın toplamı yüzde 5.4 artışla 121 milyar 200 milyon dolara yükseldi.