Yeni asgari ücret mesaisi başlıyor: TÜRK-İŞ’te kritik toplantı trafiği

Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücret için hazırlıklar hız kazandı. TÜRK-İŞ, yarın toplanacak Başkanlar Kurulu’nda konuyu masaya yatıracak...

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücret için süreç Aralık'ta başlayacak. Bu maraton öncesinde hazırlıklar hızlandı. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere bugün toplanacak.

Ardından yarın da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki gündem başlıklarını ele almak için Konfederasyon Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından üç ay aradan sonra toplanacak olan Kurul'da, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararıyla ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.

