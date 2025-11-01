PODCAST CANLI YAYIN

Parasını kaptırdı dava açtı banka kusurlu çıktı!

Mehmet Çevik, dolandırıcılara parasını kaptırdı. Hemen aradığı banka, gerekli adımı atmadı. Mahkeme, bankayı kusurlu buldu

Dolandırıcıların tuzağına düşerek parasını kaptıran bir vatandaşın açtığı davadan örnek bir karar çıktı. Ankara'da yaşayan Mehmet Salih Çevik'i, kendini banka müşteri hizmetleri personeli olarak tanıtan bir kişi arayarak banka hesabına yurt dışından girmeye çalışanlar olduğunu söyledi. Dolandırıcıların verdiği linke giren Çevik, tüm bilgilerini paylaştı. Kısa zaman sonra durumun farkına varıp bankayı aramasına rağmen hesabındaki tüm paralar çekildi. Çevik'in açtığı davanın sonucunda istinaf mahkemesi, "Bu dolandırıcılığı önleyecek teknolojik yatırımları yapmak bankanın sorumluluğudur" diyerek çalınan paranın faiziyle müşteriye ödenmesi gerektiğine karar verdi.

