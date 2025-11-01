Enflasyonda yeni hedef belirlendi! Planlamada yüzde 30'un altına inilmesi bekleniyor... 2027'de tek hane beklentisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde geldiğini, bu durumun yıl sonu tahminiyle ilgili daha ihtiyatlı bir hava oluşturduğunu söyledi.
Yılmaz, "Enflasyon 2023'te yüzde 65 civarındaydı, 2024'te yüzde 44'e düşmüş oldu. Bu yıl, program hedefimiz yüzde 30'un altını görmek. Gelecek yıl yüzde 20'nin altı, bir sonraki yıl da tek haneli rakamlar. Yol haritamız bu şekilde" dedi. Ekonominin genel sağlığının önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Kamu-Özel İşbirliği'ne ilişkinşöyle konuştu: "Sanki KÖİ bir günahmış, olmayacak bir şeymiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu, bence kalkınma süreçlerimize de bir zarar. Biz KÖİ'nin son derece faydalı olduğuna, bu ülkenin hızlı kalkınmasında ciddi bir katkısı olduğuna inanıyoruz." Yılmaz ayrıca, milletin, AK Parti hükümetlerine 24'üncü bütçe yapma fırsatını sunmasının başlı başına güçlü bir istikrar olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürürken büyümeyi, istihdamı ve yatırımı da sürdürerek kalıcı refah üretmek istiyoruz" diye konuştu.
'KKM BİTTİ'
Bütçede Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması yer almıyor. KKM'nin başarılı bir operasyon olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Merkez Bankası'nın bilançosunda KKM hesapları şu anda yüzde 1 civarına gelmiş durumda. KKM aşağı yukarı tasfiye oldu diyebiliriz. Merkez Bankası yeni hesap açılmasına da müsaade etmiyor. Dolayısıyla KKM'nin bittiğini söyleyebiliriz. Geçici bir düzenleme olarak yapmıştık. O günün ihtiyacıydı, maliyeti de faydası da oldu. Faydasına da maliyetine de bakmak gerekir. Şimdi artık ona ihtiyaç kalmadı" ifadelerini kullandı.
'PROGRAM SONUÇ VERİYOR'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise uygulanan programın sonuç verdiğine dikkat çekerek enflasyonda düşüşün de devam edeceğini belirtti. Programın ikinci evresine gelindiğini hatırlatan Şimşek, "Bazı sektörlerde sıkıntılar var, duyarsız değiliz, çözeceğiz. Son 1-2 aylık rakamlar dezenflasyonun devam ettiği yönündeki algıyı değiştiremez. Şartlar dezenflasyon için elverişli. Program konusunda mükemmeliyetçilik yerine ilerlemeyi tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.