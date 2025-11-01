Enflasyonda yeni hedef belirlendi! Planlamada yüzde 30'un altına inilmesi bekleniyor... 2027'de tek hane beklentisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde geldiğini, bu durumun yıl sonu tahminiyle ilgili daha ihtiyatlı bir hava oluşturduğunu söyledi.



Enflasyonda hedef yüzde 30’un altı (AA)

Yılmaz, "Enflasyon 2023'te yüzde 65 civarındaydı, 2024'te yüzde 44'e düşmüş oldu. Bu yıl, program hedefimiz yüzde 30'un altını görmek. Gelecek yıl yüzde 20'nin altı, bir sonraki yıl da tek haneli rakamlar. Yol haritamız bu şekilde" dedi. Ekonominin genel sağlığının önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Kamu-Özel İşbirliği'ne ilişkinşöyle konuştu: "Sanki KÖİ bir günahmış, olmayacak bir şeymiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu, bence kalkınma süreçlerimize de bir zarar. Biz KÖİ'nin son derece faydalı olduğuna, bu ülkenin hızlı kalkınmasında ciddi bir katkısı olduğuna inanıyoruz." Yılmaz ayrıca, milletin, AK Parti hükümetlerine 24'üncü bütçe yapma fırsatını sunmasının başlı başına güçlü bir istikrar olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürürken büyümeyi, istihdamı ve yatırımı da sürdürerek kalıcı refah üretmek istiyoruz" diye konuştu.



Enflasyonda hedef yüzde 30’un altı (AA)