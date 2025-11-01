PODCAST CANLI YAYIN

Enflasyonda yeni hedef belirlendi! Planlamada yüzde 30'un altına inilmesi bekleniyor... 2027'de tek hane beklentisi

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Cevdet Yılmaz, Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde geldiğini, yıl sonu hedeflerinin yüzde 30’un altında olduğunu söyledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Enflasyonda yeni hedef belirlendi! Planlamada yüzde 30'un altına inilmesi bekleniyor... 2027'de tek hane beklentisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde geldiğini, bu durumun yıl sonu tahminiyle ilgili daha ihtiyatlı bir hava oluşturduğunu söyledi.

Enflasyonda hedef yüzde 30’un altı (AA)Enflasyonda hedef yüzde 30’un altı (AA)

Yılmaz, "Enflasyon 2023'te yüzde 65 civarındaydı, 2024'te yüzde 44'e düşmüş oldu. Bu yıl, program hedefimiz yüzde 30'un altını görmek. Gelecek yıl yüzde 20'nin altı, bir sonraki yıl da tek haneli rakamlar. Yol haritamız bu şekilde" dedi. Ekonominin genel sağlığının önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Kamu-Özel İşbirliği'ne ilişkinşöyle konuştu: "Sanki KÖİ bir günahmış, olmayacak bir şeymiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu, bence kalkınma süreçlerimize de bir zarar. Biz KÖİ'nin son derece faydalı olduğuna, bu ülkenin hızlı kalkınmasında ciddi bir katkısı olduğuna inanıyoruz." Yılmaz ayrıca, milletin, AK Parti hükümetlerine 24'üncü bütçe yapma fırsatını sunmasının başlı başına güçlü bir istikrar olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürürken büyümeyi, istihdamı ve yatırımı da sürdürerek kalıcı refah üretmek istiyoruz" diye konuştu.

Enflasyonda hedef yüzde 30’un altı (AA)Enflasyonda hedef yüzde 30’un altı (AA)

'KKM BİTTİ'
Bütçede Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması yer almıyor. KKM'nin başarılı bir operasyon olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Merkez Bankası'nın bilançosunda KKM hesapları şu anda yüzde 1 civarına gelmiş durumda. KKM aşağı yukarı tasfiye oldu diyebiliriz. Merkez Bankası yeni hesap açılmasına da müsaade etmiyor. Dolayısıyla KKM'nin bittiğini söyleyebiliriz. Geçici bir düzenleme olarak yapmıştık. O günün ihtiyacıydı, maliyeti de faydası da oldu. Faydasına da maliyetine de bakmak gerekir. Şimdi artık ona ihtiyaç kalmadı" ifadelerini kullandı.

Enflasyon (Takvim.com.tr)Enflasyon (Takvim.com.tr)

'PROGRAM SONUÇ VERİYOR'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise uygulanan programın sonuç verdiğine dikkat çekerek enflasyonda düşüşün de devam edeceğini belirtti. Programın ikinci evresine gelindiğini hatırlatan Şimşek, "Bazı sektörlerde sıkıntılar var, duyarsız değiliz, çözeceğiz. Son 1-2 aylık rakamlar dezenflasyonun devam ettiği yönündeki algıyı değiştiremez. Şartlar dezenflasyon için elverişli. Program konusunda mükemmeliyetçilik yerine ilerlemeyi tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına'nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti