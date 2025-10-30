Yapay zeka ileri teknolojiyle iştirak halinde

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ileri teknolojinin, üretken yapay zekanın şekillendirdiği bugünün dünyasında günün koşullarına paralel olarak yapay zekayla, yüksek teknolojiyle uyumlu iştirak anlayışıyla bir nevi format attıklarını ifade etti. Bu alandaki vizyonlarını yeni nesil iştiraklerle çok daha güçlü bir yapıya evrilttiklerini kaydeden Aran, "Girişimciliğin ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında ve inovasyon kapasitemizin artırılmasında çok önemli bir katalizör görevi gördüğüne inanıyoruz" dedi.